Wie von vielen befürchtet reiht sich auch der FH OÖ LINZTRIATHLON 2021 in die länger werdende Liste der abgesagten Triathlonveranstaltungen ein. “Die Corona-Pandemie mit den damit nicht vorhersehbaren Maßnahmen oder Beschränkungen für die nächsten Monate durch die Österreichische Regierung, zwingen uns zu einer rechtzeitigen Absage des Triathlons. Wir wollen die Athleten, Sponsoren, Lieferanten, etc. nicht unnötig hinhalten und treffen drei Monate vor dem Rennen die Entscheidung,” so Peter Weinzierl vom Veranstalterverein TriRun Linz

Der Linz-Triathlon ist mit seinen rund 1.200 Teilnehmern (davon ein Viertel aus dem Ausland) in vier Bewerben und einem Kids-Triathlon am Vortag eine der größeren Events in Österreich und lebt vom familiären, ungezwungenen Ambiente. Für den Bewerb im Juni wären schon wieder über 700 Teilnehmer angemeldet, die auf eine Normalisierung im Sportbereich hofften – genauso wie wir als Veranstalterverein TriRun Linz. Doch macht es die nach wie vor massive Planungsunsicherheit unmöglich den Linzer Triathlon durchzuführen. Dazu kommt, dass wir als ehrenamtlicher Verein auf die starke Mithilfe unserer Mitglieder und Freiwilliger angewiesen sind, die wir in diesen unsicheren Zeiten verständlicherweise nicht erwarten können. Auch ist nicht garantiert, dass wir für die ordnungsgemäße Durchführung die benötigte Anzahl an Sanitätspersonal, Feuerwehren für die Streckenkontrollen und Verpflegungen an einem ev. heißen Tag bereitstellen können.

Der Triathlon am 5. Juni wird abgesagt und die Nenngelder zurückgezahlt oder der Startplatz auf den Termin im nächsten Jahr, 28. Mai 2022 vorgetragen. Eine detaillierte Information an alle Teilnehmer wird noch im März ausgesendet. “Wir werfen die Flinte aber nicht ins Korn und hoffen auf bessere Bedingungen ab dem Sommer für die geplanten Veranstaltungen in Österreich. So planen wir einen organisatorisch etwas kleineren, kompakten Triathlon am 12. September 2021 am Linzer Pleschinger See,” so Weinzierl.

Alternativ findet in Oberösterreich am Mondsee die Premiere des ALOHA TRI Mondseeland am 28. August 2021 statt.