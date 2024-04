Nach ihrem 12. Platz vor einer Woche beim Weltcup in Australien bestätigte Lisa Perterer heute beim Weltcup in Chengdu (CHN) mit Platz 11 ihre gute Form. Lange sah es aber so aus, als würde die Tirolerin Therese Feuersinger heute aus rot-weiß-roter Sicht vorne mitlaufen.

Perfekter Start für Feuersinger

Mit einer eindrucksvollen Schwimmperformance von Therese Feuersinger startete heute der Weltcup der Damen in Chengdu (CHN). Mit einem Rekordvorsprung im internationalen Triathlonzirkus von 46 Sekunden nach 1500m Schwimmen stieg die Tirolerin als Erste aus dem Wasser und nahm die 40 Radkilometer zuerst noch alleine in Angriff. Auf der zweiten von sechs Radrunden schlossen die sechs Verfolgerinnen auf und gemeinsam bauten sie den Vorsprung auf das 27-köpfige Hauptfeld aus. Sara Vilic, die ebenso mit einer sehr guten Schwimmleistung aufzeigte (11.), befand sich ebenso in diesem, wie auch ihre Kärntner Landsfrau Lisa Perterer. Leider nicht in dieser Gruppe die Wiener Julia Hauser, die das Rennen auf der dritten Radrunde aufgab. Die 30-Jährige schaffte es dann beim Radfahren nicht, genügend Druck zu erzeugen und an das Hauptfeld anzuschließen. „Als ich gemerkt habe, dass die Chance auf ein gutes Ergebnis dahin war, habe ich aufgehört. Es war mega ärgerlich, weil im Endeffekt nicht so viel fehlte, aber ich kann selbst nicht genau sagen, woran es lag“, so Hauser.

Die Aufgabe hatte auch den Hintergrund, dass die ÖTRV-Athletin Kraft für das WTCS-Rennen in Yokohama (11. Mai) sparen wollte.

Mit einem Vorsprung von 1min 24sec ging es für die Führungsgruppe auf die Laufstrecke. Mit der 8.-besten Laufzeit konnte Perterer auf den 10 Kilometern noch einige vor ihr liegende Kontrahentinnen einsammeln. Mit Platz elf verpasste sie nur um zwei Sekunden die Top 10 und sammelte damit wieder viele Punkte für ihre vierte Olympia-Qualifikation. Feuersinger landete auf dem 18. Platz (zweitbestes Weltcupergebnis ihrer Karriere) und Sara Vilic überquerte auf Rang 26. die Ziellinie. Der Sieg ging an die Schweizerin Julie Derron.

Bei den Herren landete der Vorarlberger Leon Pauger (Radverein Pro Cycle Team Bregenz, V) auf Rang 46.

Ergebnis World Triathlon Weltcup Chengdu (CHN), Damen

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

1. Julie Derron (SUI), 1:55:18h

2. Tilda Mansson (SWE), 1:56:09h

3. Roksana Slupek (POL), 1:56:14h

11. Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K), 1:58:42h

18. Therese Feuersinger (TRI-X-Kufstein, T), 1:59:50h

26. Sara Vilic (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sport, K), 2:02:04h

DNF Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W)