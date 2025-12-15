Triathlon-Europameisterschaften 2027 in Kitzbühel

Kitzbühel wird im Juni 2027 Austragungsort der Triathlon-Europameisterschaften. Die legendärste Sportstadt der Alpen setzte sich dabei erfolgreich gegen drei Bewerber durch. Das gab der europäische Verband „Europe Triathlon“ zur großen Freude des Österreichischen Triathlonverband und des lokalen Organisationskomitee des Triathlonvereins Kitzbühel heute offiziell bekannt. Damit findet das bedeutendste Triathlon-Event Europas 2027 erneut in in Österreich statt. Die besten Athlet:innen Europas werden dabei auf Weltklasseniveau zudem um Olympia-Qualifikationspunkte kämpfen.

Die Europameisterschaften 2027 werden Elite-, Para- und Age-Group-Bewerbe umfassen und Athlet:innen aus ganz Europa nach Tirol bringen. Ergänzt wird das offizielle EM-Programm durch zahlreiche Rahmenbewerbe, die Kitzbühel über mehrere Tage hinweg zum nationalen und internationalen Treffpunkt der Triathlon-Community machen werden. Insgesamt werden rund 2.000 Athlet:innen aus etwa 40 Nationen erwartet.



Kitzbühel schreibt damit erneut Triathlon-Geschichte: Nach den Elite-Europameisterschaften 2014 und 2017 werden zum dritten Mal Titelkämpfe im Elitebereich in der Gamsstadt ausgetragen. Für Österreich insgesamt ist es nach Linz 1990, Velden 1998 sowie Kitzbühel 2014 und 2017 bereits die fünfte Austragung von Triathlon-Europameisterschaften über die Olympische Disziplin.

Die internationalen Meisterschaften haben darüber hinaus eine besondere symbolische Bedeutung: Der Österreichische Triathlonverband feiert im Jahr 2027 sein 40-jähriges Bestehen. Die Vergabe der Titelkämpfe stellt damit einen sportlichen Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Verbandes dar.

Auch wirtschaftlich wird erneut ein starker Impuls für die Region erwartet. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 20.000 zusätzlichen Nächtigungen in der Vorsaison im Juni. Allein die Wertschöpfung durch Nächtigungen und Gastronomie wird auf rund 3 Millionen Euro geschätzt.

„Mit der Vergabe der Europameisterschaften 2027 an Kitzbühel setzen wir ein starkes Zeichen für die strategische Weiterentwicklung unserer Top-Events. Erstmals in der Geschichte von Europe Triathlon werden Europameisterschaften so weit im Voraus vergeben. Das gibt uns die Möglichkeit, gemeinsam mit allen Partnern ein Event auf höchstem sportlichem und organisatorischem Niveau zu realisieren“, erklärt Marc D’Hooge Präsident von Europe Triathlon.

Auch aus Sicht des österreichischen Verbandes ist die frühe Vergabe ein entscheidender Vorteil: „Die lange Vorlaufzeit erlaubt es uns, die Europameisterschaften 2027 in Kitzbühel gemeinsam mit dem Triathlonverein Kitzbühel und dem Triathlonverband Tirol gezielt zu entwickeln. Dass dieses Event gleichzeitig den sportlichen Höhepunkt im 40-Jahr-Jubiläum des Österreichischen Triathlonverbandes darstellt, macht diese Austragung besonders“, so ÖTRV Präsident Walter Zettinig.

Auch Kitzbühels Bürgermeister Dr. Klaus Winkler zeigt sich begeistert vom Zuschlag: „Als Bürgermeister von Kitzbühel freue ich mich außerordentlich über den Zuschlag für die Triathlon-Europameisterschaft 2027, der unsere langjährige Erfahrung als verlässlicher Triathlon-Veranstaltungsort eindrucksvoll bestätigt. Die zusätzlichen Nächtigungen und der bedeutende Mehrwert für den Tourismus stärken unsere Region nachhaltig und unterstreichen die Bedeutung dieses Events für Kitzbühel“.

Kitzbühel bietet mit seiner einzigartigen Kulisse, der großen Erfahrung in der Durchführung internationaler Sportgroßveranstaltungen und einer hervorragenden Infrastruktur ideale Voraussetzungen für ein modernes, nachhaltiges und medienwirksames Event.

Weitere Details zu Zeitplan, Bewerben und Rahmenprogramm werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Europameisterschaften auf der Sprintdistanz finden in Ceuta (ESP), die im Crosstriathlon in Calahorra (ESP) und die im Duathlon in Cáceres (ESP) statt. Die noch fehlenden Hosts für die EM auf der Mitteldistanz, im Aquabike, Aquathlon und die Jugend-EM 2027 werden in den nächsten Monaten bekanntgegeben.