in

Der Veranstalter des Trumer Triathlons gab am späten Sonntagnachmittag eine Erklärung ab, in der er bestätigte, dass der Teilnehmer des Aquabike-Bewerbs (Schwimmen und Radfahren) beim Schwimmen ums Leben gekommen ist. Er betonte, dass die Rettungskette sofort aktiviert wurde, doch alle Bemühungen erfolglos blieben. Das tiefste Mitgefühl gelte den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagvormittag gegen 9:30 Uhr. Laut Mario Kaltenegger, Bezirkseinsatzleiter der Wasserrettung, bemerkten Einsatzkräfte den medizinischen Notfall des Teilnehmers, der sich etwa 500 Meter vom Ufer entfernt befand. Obwohl der Mann umgehend in ein Boot der Wasserrettung gezogen und sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wurde, konnten die Rettungskräfte sein Leben leider nicht mehr retten.

Ein tragisches Ereignis überschattete den Trumer Triathlon am Sonntag im Obertrumer See. Ein 62-jähriger Teilnehmer aus der Schweiz, der selbst erfahrener Sportler war und aktives Mitglied der Wasserrettung erlitt während des Schwimmwettbewerbs, vermutlich einen Herzinfarkt, der für ihn tödlich endete.

Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.