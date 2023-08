Die amerikanische Olympiateilnehmerin Taylor Knibb hat am Samstag in Lahti, Finnland, ihren zweiten Titel bei den IRONMAN® 70.3® Weltmeisterschaften gewonnen. Nach dem Schwimmen unter den Top 3 holte Knibb sich schnell die Führung auf der Radstrecke und gab sie nie mehr ab. Mit einer dominanten Leistung verteidigte Knibb ihren Titel als Weltmeisterin und das mit einer neuen IRONMAN 70.3-Bestzeit von 3:53:02. Damit unterbot sie die bisherige Bestzeit von 3:53:03, die 2022 von Laura Phillip aus Deutschland aufgestellt wurde.

Am Ufer des Sees Vesijärvi in Lahti, Finnland, heute, konnten Triathlonfans auf der ganzen Welt die Rückkehr der IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft auf europäischem Boden miterleben. Profi-Frauen und Age-Grouper gleichermaßen begaben sich in die Gewässer von Teivaa Harbour. Der Start musste aufgrund von Nebel um 30 Minuten nach hinten verschoben werden.

Die Vorgespräche vor dem Rennen waren von zwei Frauen dominiert: dem aufstrebenden amerikanischen Star Taylor Knibb und der regierenden Königin des Sports – Daniela Ryf aus der Schweiz. Knibb ist die jüngste Frau, die die USA jemals bei den Olympischen Spielen im Triathlon (Tokio 2020) vertreten hat und hat Fans in jeder ihrer Triathlon-Auftritte seitdem begeistert. Sowohl Knibb als auch Ryf haben in diesem Jahr beachtliche Erfolge erzielt und kamen zu diesem Rennen hochmotiviert.

Taylor Knibb startete aus dem Teivaa Harbour, und hinter ihr bildete sich eine Gruppe von etwa sechs anderen in einer Spitzengruppe. Lucy Buckingham (GBR) übernahm die Führung etwa ein Drittel des Weges in die 1,93 km (1,2 Meilen) lange Schwimmstrecke im See Vesijärvi, wobei Knibb ihr dicht auf den Fersen blieb. Brasiliens Pamela Oliveria war auch an der Spitze des Schwimmens dabei.

Hinter der Spitzengruppe von etwa sieben bildeten viele der vor dem Rennen favorisierten Athletinnen die Verfolgergruppe: Holly Lawrence (GBR), Kat Matthews (GBR), Paula Findlay (CAN), Daniela Ryf, Emma Pallant-Browne (GBR) und Laura Phillip. Lawrence schwamm aggressiv, um die Lücke zu den führenden Schwimmern zu schließen, aber sie blieben vorne.

Buckingham war als erste aus dem Wasser in 24:43, Knibb und Oliviera folgten ihr dicht dahinter, nur zwei Sekunden zurück. Die zweite Gruppe verließ das Wasser eine Minute und 30 Sekunden später, darunter Lawrence, Salthouse (AUS), Matthews, Ryf, Pallant Browne, Findlay und Tamara Jewett (CAN).

Nach einem blitzschnellen Wechsel schoss Knibb fast sofort an die Spitze und zeigte auf der welligen, ländlichen Radstrecke, die die wunderschöne Landschaft von Lahti zeigt, eine Show. Imogen Simmonds überraschte mit ihrem aggressiven Vorstoß an die Spitze und der Fähigkeit, den zweiten Platz für einen Großteil der Radstrecke zu halten. Ryf, Findlay, Matthews und Pallant-Browne blieben als Verfolgergruppe zusammen, verloren aber alle Zeit auf die hart angreifende Knibb, als sich die 90 km (56 Meilen) lange Radstrecke von der schönsten Seite zeigte.

Simmonds hielt sich wacker, aber es war Knibb an der Spitze des Rennens den ganzen Tag über. Der Rückstand der Verfolger wuchs nur noch weiter an, bis er am Ende des Radfahrens weit über drei Minuten betrug. Als Knibb begann, genau das zu wiederholen, was sie letztes Jahr in St. George getan hatte, begannen die Fans sich zu fragen, wie groß ihr Puffer in diesem Jahr sein würde.

Knibb sprang mit einer Zeit von 2:07:52 vom Rad, Simmonds war 2:09 Minuten zurück und Matthews, Pallant Browne, Ryf und Findlay kamen mit etwas mehr als 5 Minuten Rückstand ins Ziel.

Knibb erledigte T2 in unter 40 Sekunden und war fast 30 Sekunden schneller als Simmonds, die als nächste dran war. Sie legte von Anfang an ein rasantes Tempo vor und lief die ersten 5 Kilometer der zwei Runden, 21,1 km (13,1 Meilen) langen Laufstrecke in unter 19 Minuten. Ihre Laufform war perfekt, obwohl sie Ende letzten Jahres mit einer Fußverletzung zu kämpfen hatte.

Nur Matthews und Pallant-Browne waren in Knibbs Liga unterwegs, und die beiden Britinnen kämpften um den dritten Platz. Matthews behauptete sich und konnte dann mit ihrem starken und konstanten Tempo Simmonds am Ende des Laufs für den zweiten Platz überholen.

Knibb wusste sicherlich schon lange vor dem Wendepunkt an den berühmten Salpausselka-Skisprungschanzen, dass sie die Krone gewinnen würde. Der endgültige Geschmack des Sieges war jedoch noch süßer, als sie in die Zielgerade einbog und wusste, dass sie ihren Titel verteidigt hatte. Mit einem Split von 1:18 für den Halbmarathon finishte Knibb mit einer beeindruckenden Zeit von 3:53:02 (ihre bisher schnellste Zeit bei einem IRONMAN 70.3) und viel Stolz auf einen Tag, der ihre harte Arbeit, Geduld und Entschlossenheit belohnte.

Die Serie der dramatischen Todesfälle riß auch in Lahti nicht ab. Obwohl das Wasser ruhig war, und die Athleten mit Neoprenanzug schwimmen konnten, kam es erneut im Wasser zu einem Todesfall. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe verstarb die Athletin.

