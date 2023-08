Eine Woche vor dem Start der IRONMAN World Championship 2023 in Nizza sagt Michael Weiss seinen Start ab. “Nach einer gründlichen Nachdenkphase nach dem IRONMAN Lake Placid habe ich mich trotz sehr guter Testergebnisse gegen einen Start bei der IRONMAN World Championship in Nizza entschieden,” so Weiss in einem Youtube Statement. Der Niederösterreicher legte in den letzten Wochen zahlreiche lange Radeinheiten über 200 Kilometer mit mehreren tausend Höhenmeter zurück und kam schlussendlich zu dem Entschluss, dass seine 80 Kilogramm für die Strecke in Nizza zu viel sind. “Im Vergleich zu leichteren Athleten muss ich hier deutlich mehr Watt treten, um Konkurrenzfähig zu sein. Mein Ziel ist aber die IRONMAN World Championship 2024 auf Hawaii und dafür möchte ich mich frühzeitig qualifizieren.”

Weiss wird am kommenden Wochenende beim Austria Triathlon in Podersdorf über die Mitteldistanz an den Start gehen, und so wertvolle Punkte für das PTO Ranking erkämpfen.

Ein Blick in zukünftige IRONMAN Startlisten offenbart, dass Weiss eventuell einen Start beim IRONMAN Maryland in Betracht ziehen könnte. Der IRONMAN Maryland weist in der Streckenführung starke Ähnlichkeiten zum Austria Triathlon Podersdorf auf. Die Strecke komplett flach – 180 Kilometer in Aeroposition.