In Kürze gehen die ersten IRONMAN World Championship in Nizza über die Bühne. Zeit, die Vorfreude und Spannung zu steigern und über Nizza zu berichten. Mit stolz standen die Athleten in den letzten Jahren bei der IRONMAN World Championship auf Hawaii am Start, und genauso stolz stehen nun Athleten auch in Nizza an der Startlinie.

Wer an der Startlinie steht? Die Startliste der Profi Athleten wurde seitens IRONMAN bereits veröffentlicht. Die Startliste der Age Group Athleten bleibt hingegen ein Geheimnis. Gerne veröffentlichen wir immer die Liste der qualifizierten und am Start stehenden Österreicherinnen und Österreicher. Ist es doch ein Zeichen der Anerkennung der Leistung.

In diesem Jahr allerdings veröffentlicht IRONMAN keine Startliste der Age Group Athleten. Wir haben bei der für uns zuständigen Pressestelle nachgefragt, und folgende Antwort erhalten: “wir veröffentlich diese Liste aktuell leider nicht”

Über die Gründe kann natürlich spekuliert werden, wir würden an dieser Stelle lieber die Protagonisten hervorheben.