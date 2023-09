Der Niederösterreicher gewinnt die Halbdistanz beim 36. Austria Triathlon Podersdorf mit einer Gesamtzeit von 3:40:36 Stunden! Er siegt vor dem Deutschen Stefan Betz und einem weiteren Österreicher: Jan Schiebl. Bei den Damen ging der Sieg nach Ungarn an Gabriella Zelinka, vor der Österreicherin Gabriele Obmann und Lisa Watschinger aus Italien.

Für Michael Weiss war es der insgesamt fünfte Start in Podersdorf, der vierte auf der Halbdistanz. Er war auf 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Rad fahren und 21 Kilometer Laufen nicht zu schlagen und holt sich den Heimsieg. „Es war wirklich ein tolles Rennen! Ich habe es kontrolliert, bin gleich mit der ersten Truppe aus dem Wasser und am Fahrrad habe ich mich mit dem Deutschen Stefan Betz abgewechselt. Leider konnte ich mich am Rad nicht absetzen, aber ich habe gewusst, dass meine Laufform stark ist. Ab Kilometer zwei habe ich attackiert und diese Führung in das Ziel gebracht!“ Michael Weiss

Auf Rang drei landete ebenso ein Österreicher: Jan Schiebl. Es war sein erster Start hier in Podersdorf und seine Freude über den Podestplatz war nicht zu übersehen. Glücklich und zufrieden ließ er sich von den zahlreichen Fans im Zielbereich feiern und freut sich bereits jetzt auf weitere Starts im Burgenland.

Bei den Damen ging der Sieg nach Ungarn an Gabriella Zelinka. Nach dem zweiten Platz im Vorjahr, konnte sie sich in diesem Jahr den Sieg schnappen. Die Ungarin konnte ihre Stärken bei den heißen Temperaturen ausspielen und erreichte das Ziel in Podersdorf nach 4:11:13 Stunden. Drei Minuten später kam die beste Österreicherin, Gabriele Obmann, in das Ziel. „Es war brutal heiß! Für mich war es vom Schwimmen bis zum Laufen ein ziemlicher Kampf. Jetzt steht die Regeneration für mich am Programm und dann schauen wir weiter, aber ein bis zwei Rennen werden in dieser Saison noch folgen.“ Gabriele Obmann. Platz drei geht an die Italienerin Lisa Watschinger, welche ihrer Freude über den Podestplatz im Ziel freien Lauf ließ.

Im parallel stattfindenden Langdistanz-Rennen (3,8 km Schwimmen, 180 km Rad fahren und 42 km Laufen) ging der Sieg an einen Premierenmann: Pavel Wohl aus Tschechien. Bei den Damen krönte sich die Deutsche Anja Kobs zur Siegerin. Thomas Angerer wird mit einer Endzeit von 8:44:22 Stunden als bester Österreicher Zweiter! Bei den Damen belegt Tatjana Fiedler (AUT) den dritten Platz. Sie kam nach 9:59:32 Stunden in Podersdorf in das Ziel!