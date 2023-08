Lisa Perterer lief beim Weltcup im chinesischen Weihai heute auf das Podium. Nach 1,5km Schwimmen, 40km Radfahren und 10km Laufen lief die Kärntnerin auf Platz 2 und verhinderte einen italienischen Doppelsieg. Auch die restlichen Österreicher:innen konnten überzeugen und ihr bestes Weltcupergebnis erzielen.

Zurück am Podium

Nach Platz 8 vor drei Wochen beim Weltcup in Südkorea schaffte Lisa Perterer heute den Sprung aufs Podium. Dass sich die Kärntnerin bei heißen Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wohl fühlt, ist kein Geheimnis und so konnte die 32-Jährige heute mit Platz 2 ihr insgesamt 13. Weltcuppodium feiern. Gemeinsam mit Tanja Stroschneider schaffte sie nach dem Schwimmen auf den 40 anspruchsvollen Radkilometern den Sprung in die rund 20-köpfige Führungsgruppe am Rad. Mit der zweitbesten Laufzeit lief Perterer auf Rang zwei und verhinderte damit einen italienischen Zweifachsieg. Stroschneider überquerte auf Rang 11 die Ziellinie und holt damit ihr bisher deutlich bestes Weltcupergebnis.

“Es war ein sehr wichtiges Rennen für mich und freue mich nach vielen Verletzungen wieder zurück am Podium zu sein. Es war mein bereits dritter Start hier in Weihai und auch wenn mir die Strecke mit dem starken Anstieg in den Jahren zuvor besser gefiel, hat das heuer mit dem Tunnel schon auch Spaß gemacht”, so Perterer glücklich im Ziel.

Ergebnis Weltcup Weihai 2023, Damen

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

1. Bianca Seregni (ITA), 1:58:42h

2. Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K), 1:58:59h

3. Ilaria Zane (ITA), 1:59:04h

11. Tanja Stroschneider (UTTB, B), 2:01:00h

“In die richtige Richtung”

Bei den Herren stiegen Leon Pauger und Martin Demut nach zwei Schwimmrunden à 750m vorne aus dem Wasser. Der Vorarlberger Pauger lief als Erster in und mit dem Rad wieder aus der Wechselzone. Danach bildete sich mit den beiden Österreichern eine rund 20-köpfige Führungsgruppe. Lukas und Philip Pertl nahmen in einer 5-köpfigen Gruppe die Verfolgung auf. So ging es dann auch nach 40 Radkilometern auf die Laufstrecke. Als guter Elfter überquerte Pauger nach 10 Kilometern die Ziellinie und egalisierte damit sein bisher bestes Weltcupresultat aus dem Vorjahr (Karlsbad/CZE). Sein bestes Weltcupergebnis erzielte Martin Demuth mit dem 17. Platz und Lukas Pertl und Bruder Philip liefen mit guten Laufleistungen noch mit Platz 18. und 19. in die Top 20. Philip Pertl stellte mit diesem Ergebnis ebenfalls sein bestes Weltcupergebnis vom Juni 2023 ein (Weltcup Huatulco/MEX).

“Beim Laufen war es dann richtig hart durch die große Hitze, aber ich konnte durchziehen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat und vor allem konnte ich wichtige Punkte für die Olympiaqualifikation sammeln. Auch wenn es knapp noch nicht in die Top-Ten gereicht hat, geht es doch in die richtige Richtung”, resümierte der Vorarlberger.

Ergebnis Weltcup Weihai 2023, Herren

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

1. Crisanto Grajales (MEX), 1:46:35h

2. Makoto Odakura (JPN), 1:46:50h

3. Lasse Nygaard Priester (GER), 1:46:57h

11. Leon Pauger (Pro Cycle Team Bregenz, V), 1:48:38h

17. Martin Demuth (1. SVG Hohe Wand, N), 1:51:15h

18. Lukas Pertl (TRI-TEAM Hallein, S), 1:51:28h

19. Philip Pertl (TRI-TEAM Hallein, S), 1:51:57h