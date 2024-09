IRONMAN und Precision Fuel & Hydration (PF&H) haben ihre Partnerschaft bis ins Jahr 2025 verlängert und ausgeweitet. Dazu gehört auch die IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft in Taupo, Neuseeland, im kommenden Dezember.

PF&H bleibt offizieller Hydrationspartner für die IRONMAN und IRONMAN 70.3 European Triathlon Series. Zusätzlich wird die Partnerschaft auf IRONMAN Triathlon-Veranstaltungen in Südafrika und Ozeanien ausgedehnt.

Seit dem Einstieg als Partner im Mai 2024 stellt PF&H den beliebten PH 1000 Elektrolyt-Drink Athleten bei über 40 IRONMAN und IRONMAN 70.3 Rennen in Europa zur Verfügung, darunter auch bei der IRONMAN Weltmeisterschaft 2024 VinFast in Nizza.

Der PH 1000 Elektrolyt-Drink wird auch bei allen IRONMAN und IRONMAN 70.3 Rennen 2025 in Europa, Südafrika und Ozeanien verfügbar sein. Dazu gehören:

PH 1000 konzentriert sich auf zwei der drei Säulen der Ernährung im Ausdauersport: Flüssigkeit und Natrium. Die dritte Säule (Kohlenhydrate) wird durch eine Auswahl von Energieprodukten und Snacks, nach individuellen Vorlieben abgedeckt. Diese Trennung von Nahrung und Flüssigkeit kann bei langen Ausdauerrennen von Vorteil sein.

Fragen und Antworten rund um PF&H

F: Ist das PH 1000 Produkt an der Strecke “fertig zum Trinken” erhältlich?

A: PH 1000 wird zwar als Brausetablette geliefert, wird aber an den Verpflegungsstationen bereits mit Wasser vorgemischt angeboten (in Flaschen auf dem Fahrrad und in Bechern beim Laufen).

F: Können Athleten die Geschmacksrichtung vor dem Wettkampftag probieren?

A: PH 1000 hat einen milden Zitronengeschmack, um Geschmacksmüdigkeit zu minimieren. “Am Wettkampftag nichts Neues” ist ein vernünftiger Grundsatz. Athleten, die PH 1000 im Training testen möchten, finden es unter https://fitomenal.at/precision-fuel-hydration-ph1000-elektrolytgetraenk im Angebot.

F: Wo bekomme ich Nährwertangaben zum Produkt? Wo kann ich das Produkt kaufen?

A: IRONMAN-Athleten können PH 1000 unter https://fitomenal.at/precision-fuel-hydration-ph1000-elektrolytgetraenk erwerben.

Elektrolytgehalt (pro Liter, bei richtiger Zubereitung) Natrium: 1.000mg Kalium: 250mg Kalzium: 48mg Magnesium:24mg

Nährwertkennzeichnung Energie: 16 kcal / 67 kJ pro Tablette (3,2 kcal / 14 kJ pro 100 ml) Protein: weniger als 0,1 g Fette: weniger als 0,1 g Kohlenhydrate: 2,2 g pro Tablette (0,4 g pro 100 ml) (nach Auflösen einer Tablette in 500 ml Wasser)

F: Was ist mit Kohlenhydraten?

A: PH 1000 gehört zur kalorienarmen Hydrationsserie von PF&H. Individuelle Energieprodukte werden auf der Strecke angeboten, um Athleten, die sich auf die Verpflegungsstationen verlassen, bei der Deckung ihres Energiebedarfs zu unterstützen.

F: Wie viele Elektrolyte enthält PH 1000?

A: 1000mg Natrium pro Liter (32oz). Der durchschnittliche Athlet verliert etwa 950mg Natrium pro Liter Schweiß, sodass PH 1000 für die meisten Athleten geeignet ist, die IRONMAN- und 70.3-Distanzen bestreiten.

F: Wie mische ich PH 1000 für das Training?

A: 1 Tablette pro 500ml (16oz) Wasser.