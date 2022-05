Zum ersten Mal überhaupt werden zwei Ironman-Weltmeisterschaften im selben Jahr an zwei verschiedenen Orten stattfinden! Die von 2021 verschobenen Meisterschaften werden am 7. Mai in St. George, Utah, stattfinden. Später im Oktober kehren die Meisterschaften dann in ihre Heimat Kona auf Hawaii zurück (6.-8. Oktober).

Dieses Rekordjahr wird voller Überraschungen sein. Die Athleten müssen nicht nur mit einer neuen Wettkampfstrecke rechnen, sondern es gibt auch eine lange Liste von verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen.

Das Rennen der Profi-Männer bei der Ironman-Weltmeisterschaft beginnt um 6:15 Uhr Ortszeit (13:15 Uhr GMT), während das Rennen der Frauen um 6:20 Uhr Ortszeit (13:20 Uhr) startet, gefolgt von den Altersklassen-Athleten.

Die Zeitverschiebung zwischen Österreich (MESZ) und St. George beträgt 8 Stunden.

So kannst du die IRONMAN World Championship in St. George live verfolgen

Folge uns auf Facebook und Instagram für Live-Updates rund um die IRONMAN World Championship. Am Renntag werden wir euch mit einem Livebericht auch direkt auf dem Laufenden halten.

Du kannst die Veranstaltung live auf dem offiziellen Ironman Now-Kanal auf YouTube, Facebook Watch und verfolgen. Wir werden den Livestream am Renntag auch auf Trinews einbetten – so findest du ihn rasch!

Das hr-Fernsehen überträgt ebenfalls live aus St. George:

Sa. 7. Mai – 14:00 – 17:45: Ironman Weltmeisterschaft 2021 – heimspiel! extra live

Sa. 7, Mai – 21:00 – 23:15: Ironman Weltmeisterschaft 2021 – heimspiel! Extra live

Wer steht bei der IRONMAN World Championship am Start?

In letzter Zeit haben sich einige Athleten aus dem Rennen zurückgezogen. Dazu gehören die verletzten Rennfavoriten Lucy Charles-Barclay und der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno. Mit Patrick Lange fällt auch der zweite Deutsche Titelfavorit aus. Andere wichtige Teilnehmer kurieren noch immer an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung, darunter der Brite Joe Skipper und der Spanier Javier Gomez. Laura Philipp hat sich verkühlt und musste ihre Anreise nach Utah absagen. Ob sie noch rechtzeitig vor der Weltmeisterschaft fit wird, steht in den Sternen

Da mehrere Favoriten aus dem Rennen sind, scheint der Weg frei für die Norweger Kristian Blummenfelt und Gustav Iden. Natürlich wird Alistair Brownlee ein Wörtchen mitzureden haben, ebenso wie Lionel Sanders und Sebastian Kienle und Sam Long.

Bei den Frauen wird die Abwesenheit von Charles-Barclay zu einem Kampf um die Krone führen, denn sowohl Anne Haug, die Siegerin von 2019, als auch Kat Matthews wird ein starker Auftritt zugetraut.