Die ersten E-Sport-Weltmeistertitel im Triathlon werden an diesem Wochenende vergeben, wenn der Arena Games Triathlon powered by Zwift in Singapur einen spektakulären Abschluss findet. Das große Finale in Singapur ist die letzte von drei Veranstaltungen in der Arena Games Triathlon 2022 Serie, nach den Rennen in München, das von Beth Potter und Aurelien Raphael gewonnen wurde, und London, das von Cassandre Beuagrand und Justus Nieschlag gewonnen wurde. Jede Station brachte Punkte für die Triathlon-Weltrangliste. Die Athleten, die im Laufe der Serie die meisten Punkte sammeln, werden in Singapur mit den ersten Triathlon-Esport-Weltmeisterschaften ausgezeichnet. In Singapur gibt es doppelte Punkte, Geldprämien und den wichtigen Titel der Serie.

Bei den Frauen ist die Britin Beth Potter die große Favoritin, aber drei weitere Athleten – darunter die Olympiasiegerin Jess Learmonth – können sich den Titel mit einem Gesamtsieg sichern.

Bei den Männern gehen Aurelien Raphael und Justus Nieschlag punktgleich in das Große Finale, doch ein Sieg von Alex Yee oder Max Stapley würde einem von ihnen den Titel sichern.

Das große Finale ist eine Premiere für das hybride Format aus echtem Triathlon-Sport und E-Sport, da alle drei Disziplinen im Freien in Marina Bay stattfinden.

Die Triathleten beginnen mit der Schwimmstrecke im Marina Reservoir 1, bevor sie ihre Rad- und Laufstrecke auf Tacx Smarttrainern und Laufbändern an der Promenade der Marina Bay absolvieren. Die Triathleten werden einen unvergleichlichen Blick auf die Skyline von Singapur und einige der Wahrzeichen der Stadt genießen, während sie um den ersten Weltmeistertitel kämpfen.

Die Veranstaltung in Singapur wird außerdem an zwei Tagen statt an einem stattfinden, mit Vorläufen am Freitag und einer Wiederholung sowie dem Finale am Samstag.