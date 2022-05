Eine Besonderheit dieser WM: Es wird zwei verschiedene Wechselzonen geben, einmal beim Schwimmausstieg und einmal in St. George Downtown.

Herausfordernde klimatische Verhältnisse

Der höchste WM-Punkt in Vejo befindet sich auf 1450m Seehöhe. In Utah ist die Luft sehr trocken, allerdings kann es im Wüstenklima zu sehr warmen Bedingungen kommen. In St. George hat Weiss schon alles erlebt. Neben moderaten Temperaturen in der Früh, Hitze ab dem frühen Nachmittag bis in den Abend, kann auch der Wind dort immer ein entscheidender Faktor werden.

Von Temperaturen zwischen 10-30 Grad ist alles möglich. Schlechtes Wetter gibt es selten, aber wenn, dann kann es richtig krachen – St. George ist anders und nicht mit dem mystischen WM-Ort Kona zu vergleichen.

WM Facts: Es werden acht Pro Slot für die WM im Herbst in Kona vergeben. Das heißt jedoch nicht, dass die besten acht Athleten diese einnehmen, da aufgrund einiger bereits qualifizierter Athleten viele Rolldowns (Weitergabe des Slots an den Nächstbesten) erwartet werden.

Die Rennaussichten

Die Bedingungen vor Ort liegen Weiss jedenfalls. Trotz vieler Ausfälle (Jan Frodeno, Patrick Lange, Javier Gomez etc.) ist das Rennen sehr stark besetzt. Als Topfavoriten stehen Sebastian Kienle, Lionel Sanders, Sam Long sowie die schnellen Norweger Gustav Iden und Kristian Blummenfelt hoch im Kurs.

Für Weiss ist das Ziel ganz klar. Wie bei jeder WM möchte er die Top10 erreichen. Die Voraussetzungen könnten nicht besser sein, da die Vorbereitungen auf der Höhe sehr gut gelaufen sind, Weiss stets auf Altbewährtes zurückgegriffen und sein Standardprogramm abgespult hat. Ganz nach dem Motto: Never change a running system!

“St. George – here comes the Boom!” so Weiss.