Zehn Österreicher gehen bei der IRONMAN World Championship 2021 in St. George, Utah an den Start. Neben neun Age Group Athleten konnte sich als einzig Österreichischer Profi-Triathlet Michael Weiss für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Mit einer guten Leistung am kommenden Wochenende, könnte er in St. George auch das Ticket für die Weltmeisterschaft im Oktober auf Hawaii lösen.

So könnt ihr die IRONMAN World Championship 2021 live verfolgen.