Die Indoor-Cycling-Szene erlebt einen spannenden Wandel. Der beliebte Anbieter Rouvy hat nicht nur seinen Konkurrenten FulGaz übernommen, sondern auch eine strategische Partnerschaft mit der Ironman Group geschlossen. Diese Kooperation verspricht ein völlig neues Trainingserlebnis für Triathleten und Radsportbegeisterte.

Die Übernahme von FulGaz:

Durch die Übernahme von FulGaz erweitert Rouvy sein Angebot erheblich. Die beliebtesten 20 Routen von FulGaz, darunter bekannte Klassiker wie jene des IRONMAN Austria, stehen ab sofort auch Rouvy-Nutzern zur Verfügung. Diese Erweiterung bietet eine noch größere Vielfalt an Trainingsmöglichkeiten und ermöglicht es Athleten, ihre Lieblingsstrecken auch im Indoor-Bereich zu erleben.

Die Partnerschaft mit Ironman:

Die Zusammenarbeit mit Ironman ist ein Meilenstein für Rouvy. Als offizielle digitale Sportplattform von Ironman bietet Rouvy künftig Zugriff auf eine Vielzahl von Ironman- und Ironman 70.3-Strecken. Das bedeutet, dass Athleten die Möglichkeit haben, die anspruchsvollen Radstrecken berühmter Rennen wie dem Ironman Hawaii oder dem Ironman 70.3 Zell am See – Kaprun virtuell zu befahren und sich so optimal auf den Wettkampf vorzubereiten. Bisher war Rouvy Partner der Challenge Family.

Ein besonderes Highlight ist die detaillierte Darstellung der Strecken: Neben dem Streckenprofil werden auch die Positionen der Verpflegungsbereiche eingezeichnet. So können Athleten ihre Ernährung während des Trainings gezielt planen und sich an die Bedingungen des Rennens anpassen.

Zusätzliche Trainingsmöglichkeiten:

Um Athleten bei der Vorbereitung auf einen Ironman-Triathlon umfassend zu unterstützen, bietet Rouvy eine Reihe von speziell entwickelten Workouts an. Diese Workouts sind auf die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Disziplinen zugeschnitten und helfen Athleten dabei, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.

Integration mit Drittanbieter-Plattformen:

Durch die nahtlose Integration mit Plattformen wie Strava, TriDot und Wahoo können Athleten ihre Trainingsdaten umfassend analysieren und ihre Fortschritte verfolgen. Diese Vernetzung ermöglicht es, ein individuelles Trainingsprogramm zu erstellen und die eigenen Ziele effektiv zu erreichen.

Die Fusion von Rouvy und FulGaz sowie die Partnerschaft mit Ironman markieren einen neuen Meilenstein im Bereich des virtuellen Trainings. Triathleten und Radsportbegeisterte profitieren von einer noch größeren Vielfalt an Trainingsmöglichkeiten, einer detaillierten Analyse ihrer Leistung und einer starken Community. Rouvy hat sich damit als führende Plattform für das realistische Indoor-Cycling etabliert und bietet Athleten auf der ganzen Welt die Möglichkeit, ihre Ziele effektiv zu verfolgen.