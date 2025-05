Mit einem Teilnehmerplus von über 60 Prozent wird beim Trumer Triathlon ein neuer Rekord erwartet: Über 2.000 Athletinnen und Athleten werden 2025 an den Start gehen – so viele wie noch nie.

Auf die Frage nach dem Grund für diesen enormen Zuwachs erklärt Organisator Josef Gruber:

„Es gibt nicht den einen Grund. Diese Rekordentwicklung ist das Ergebnis engagierter Arbeit des gesamten Teams, der einzigartigen Landschaft und sensationellen Stimmung, sehr positiver Mundpropaganda – natürlich haben die Austragung der Staatsmeisterschaften sowie die Aufnahme in die PTO-Series einen zusätzlichen positiven Effekt. All das zieht viele begeisterte Sportlerinnen und Sportler nach Obertrum am See.“

Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, arbeitet das Organisationsteam bereits mit Hochdruck an Optimierungen – etwa der Vergrößerung der Wechselzone. Der Trumer Triathlon ist somit bestens vorbereitet für ein sportliches Großereignis im Salzburger Seenland.

Kurzdistanz ausverkauft

Besonders die Bewerbe am Sonntag erfreuen sich großer Beliebtheit: Mit der Kurzdistanz ist bereits der erste Bewerb ausverkauft und auch auf der Mitteldistanz stehen nur noch rund 70 Startplätze zur Verfügung. Wer den Sonntag nicht verpassen möchte, hat noch die Möglichkeit, einen der begehrten Triple-Startplätze zu ergattern – und somit den Trumer Triathlon an drei Tagen zu erleben.

Für alle anderen gibt es weiterhin Startplätze auf der Fun- und Sprintdistanz. Auch beim Seecrossing am Freitag sind noch Anmeldungen möglich.

Mittendrin statt nur dabei

Den Trumer Triathlon einmal aus einer ganz neuen Perspektive erleben und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Gelingen des Events leisten – das ist als Volunteer möglich!

Aktuell suchen die Organisatoren insbesondere noch engagierte Streckenposten. In dieser Rolle geht es darum, direkt am Renngeschehen mitzuwirken, für die Sicherheit der Athletinnen und Athleten zu sorgen, den Zuschauerfluss zu koordinieren und einen reibungslosen Ablauf des Rennens zu gewährleisten. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Sportlerinnen und Sportler zu motivieren und anzufeuern.

Als Dankeschön für den engagierten Einsatz wartet ein attraktives Helferpaket mit zahlreichen Goodies, Verpflegung am Eventwochenende, Rabatten bei Partnern, Gratisgetränken bei der Trumer Triathlon Party, Zugang zur Helferparty und vielem mehr.

Alle Informationen gibt es unter www.trumer-triathlon.at