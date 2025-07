Über 2.400 Starter:innen werden dieses Wochenende beim Trumer Triathlon powered by Pure Encapsulations erwartet. Die sportlichen Highlights sind am Sonntag die Mitteldistanz mit der Österreichischen Staatsmeisterschaft und die Kurzdistanz. Während man bei der Kurzdistanz 1,5 km Schwimmen, 41,8 km Radfahren und 10 km Laufen muss, wird einem auf der Mitteldistanz noch mehr abverlangt. 1,9 km Schwimmen, 88,5 km Radfahren und 21,1 km Laufen. Erstmals ausgetragen wird das Aquabike inkl. Österreichischer Meisterschaft mit 1,9km Schwimmen und 88,5km Radfahren.

“Der neue Rekord an gemeldeten Teilnehmer:innen ist eine besondere Anerkennung für unsere Arbeit in den vergangenen Jahren. Wir erwarten wieder ein tolles Starterfeld mit unseren Local Heros aus Salzburg die auf starke internationale Triathleten treffen. “ betont Organisator Sepp Gruber

Staatsmeisterschaft über die Mitteldistanz

Bei den Damen hat sich Anna Pabinger das Ziel gesetzt ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Die Welserin nahm zuletzt 2017 am Trumer Triathlon teil und trifft heuer auf Gabriele Obmann: “Ich freue mich auf ein spannendes Rennen gegen Anna” sagt Obmann

Bei den Herren möchte Philip Pertl ein starkes Ergebnis einfahren. Der Salzburger bestritt vor wenigen Wochen noch den Triathlon Weltcup in Mexiko über die Olympische Distanz und wechselt nun wieder auf die Mitteldistanz. “Ich kenne den Trumer Triathlon schon sehr lange und habe als Kind hier bereits den Kids Aquathlon bestritten. Im Vorjahr war ich bei der Sprintdistanz dabei” so Pertl. Konkurrenz bekommt er unter anderem vom Oberöstereicher Raphael Lukatsch und von Sebastian Aschenbrenner.

Internationales Starterfeld

Mit Ruben Zepuntke steht der Sieger von 2022 wieder am Start. Er bestreitet als Vorbereitung für seine nächste Langdistanz das Trumer Triple mit Seecrossing am Freitag, Sprintdistanz am Samstag und der Mitteldistanz am Sonntag. Bei den Damen steht die Schweizerin Leana Bissig am Start. “Ich freue mich auf die gute Stimmung in Obertrum und der herausfordernden Radstrecke” so Bissig.

Weitere Top-Athleten:

Antonio Barac (CRO) – Mitteldistanz

Brett Clifford (AUS) – Mitteldistanz

Rafael Lukatsch (AUT) – Mitteldistanz

Philip Pertl (AUT) – Mitteldistanz

Sebastian Aschenbrenner (AUT) – Mitteldistanz

Anna Pabinger (AUT) – Mitteldistanz

Gabriele Obmann (AUT) – Mitteldistanz

Leana Bissig (CHE) – Mitteldistanz