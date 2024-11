Das Jahresende naht und die Weihnachtszeit beginnt. Zeit, sich Gedanken über Geschenke für Triathletinnen und Triathleten zu machen. Wir haben die besten Tipps für euch, um einen Triathleten oder eine Triathletin glücklich zu machen.

Sven Jack Adventkalender

Bald darf das erste Türchen aufgemacht werden – und dann folgen 49 Überraschungen an 24 Tagen. Das gibt es nur beim Sven Jack Adventkalender. Übrigens: Die beliebten Haferriegel gibt es jetzt auch Zuckerfrei als Sven Zero Haferriegel.

Fitness-Keksausstecher

Lasse der Fantasie freien Lauf und zaubere mit dem einzigartigen Fitness-Ausstecher-Set die besten Sport-Kreationen! Egal ob Hantel, Bizeps, Kettle-Ball oder Shaker. Wir garantieren besten Spaß beim Verzehren.

Leseabenteuer “Meine Vision wurde unser Ziel”

Florian Werner ist begeisteter Triathlet, Triathlon Veranstalter und ein Freund von “Überraschungen” für seine Freunde. Und so wurde aus seiner Vision das Ziel für ein gesamtes Team: Das Race Across Amerika 2024 im Team zu gewinnen. Das Buch erzählt die Geschichte von seiner Vision, das Race Across Amerika zu finishen, zum Traum eines ganzen Teams.

Sailbrace Armbänder

Welche Frau trägt nicht gerne Schmuck? Welcher Mann zeigt nicht gerne seine Liebe zu seinem Sport? Mit den richtigen Armbändern von Sailbrace für alle möglichen Sportarten liegt man nie falsch.