Bei 30° Wassertemperatur und 34° C Außentemperatur zeigten Österreichs Triathletinnen beim Weltcup in Huatulco (MEX) heute auf. Julia Hauser belegte den 6. und Lisa Perterer den 13. Platz. Österreichs Triathletinnen befinden sich damit eine Woche vor Qualifikationsende für die Olympischen Spiele weiterhin auf Kurs.

Während die beiden Kärntnerinnen, Lisa Perterer und Sara Vilic, einen guten Start erwischten und nach dem ersten Wechsel am Rad in die erste Gruppe kamen, verpatzte Julia Hauser den Start. Die Wienerin kämpfte sich aber auf den 750 Schwimmmetern Platz für Platz nach vorne und letztendlich gelang auch ihr der Sprung in die rund 25-köpfige Führungsgruppe. 22 herausfordernde Radkilometer galt es zu absolvieren. Während Perterer, die hier bereits dreimal am Podium stand, am Anstieg einen „break away“ versuchte, hatte Vilic mit Magenproblemen zu kämpfen. Die Kärntnerin musste frühzeitig aussteigen und Hauser und Perterer wechselten in der ersten Gruppe anschließend auf die Laufstrecke. Es kam zum Ausscheidungsrennen. Das hohe Tempo konnte Hauser bis ca. zwei Kilometer vor dem Ziel mitgehen, musste dann aber wie Perterer zuvor reißen lassen. Beim Sieg von Alberte Kjaer Pedersen (DEN) lief Hauser als sehr gute Sechste und Perterer als tolle 13. über die Ziellinie. Die vierte Österreicherin, Tanja Stroschneider, beendete das Rennen auf dem 28. Platz.

„Ich bin sehr happy mit dem Rennen.Ich konnte heute mal alles abrufen und zeigen was ich drauf habe. Ich hatte zwar nicht den besten Schwimmstart, bin dann aber wirklich gut geschwommen und gut aus dem Wasser gekommen. Ich hab mich am Rad gut gefühlt, bin sehr clever gefahren. Die letzten zwei Kilometer waren für mich brutal hart“, so Hauser, die nun nach einer kurzen Pause in die direkte Olympiavorbereitung startet.

„Es war jetzt gut zu sehen, dass die Form da ist und ich bin mit einem guten Aufbau sehr zuversichtlich, dass das dann in Paris passt. Ich warte jetzt noch die offizielle Nominierung ab, aber mit dem Rennen und auch mit der gestrigen Staffelleistung sollte das passen. Ich bin irrsinnig erleichtert, heute so ein Rennen abgeliefert zu haben“, gibt Hauser einen Ausblick auf die kommenden Wochen.

„Ich bin sehr zufrieden, nach den ganzen Reisestrapazen und den ganzen Reisen, die ich hinter mir habe, wieder eine solide Leistung abgeliefert zu haben. Mir hat heute der letzte Push gefehlt. Natürlich will man mehr. Mit der Olympiaqualifikation sollte es gut aussehen und ich bin glücklich, dass ich das so gut gemeistert haben“, freut sich Perterer über Platz 13.

Ergebnis Weltcup Huatulco (MEX), Damen

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)

1. Alberte Kjaer Pedersen (DEN), 1:04:54h

2. Rachel Klamer (NED), 1:04:54 h

3. Solveig Lovseth (NOR), 1:04:54h

6. Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W), 1:05:08h

13. Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K), 1:05:41h

28. Tanja Stroschneider (Team Hotel Jakob – Ausdauer Sportverein, S), 1:10:42h

DNF Sara Vilic