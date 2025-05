Wenn Triathleten am Rad sitzen, dann sind sie auf den Wettkampfstrecken nicht allein unterwegs. Meist im Hintergrund, aber unverzichtbar für den reibungslosen Ablauf des Rennens, ist die Moto Support Crew. Mit viel Erfahrung und Engagement sorgen die Motorradfahrerinnen und -fahrer für Sicherheit, Koordination und perfekte Bilder auf der Strecke.

Was auf den ersten Blick wie eine einfache Begleitfahrt wirkt, ist in Wahrheit ein verantwortungsvoller Einsatz auf zwei Rädern. Die Moto Support Crew, eine Gruppe erfahrener Motorradfahrerinnen und -fahrer stellt sicher, dass alles rund läuft. Sie bringen Medienvertreterinnen und Medienvertreter, Livestream-Kameras und Wettkampfrichterinnen und -richter sicher auf die Strecke. Ihre Aufgabe ist anspruchsvoll, denn neben der Verantwortung für die transportierten Personen steht die Sicherheit aller Beteiligten an oberster Stelle. „Unsere oberste Priorität ist immer, dass alle wieder heil nach Hause kommen“, betont Gerhard Reither, der die Crew seit neun Jahren koordiniert. Bereits am Vortag gibt es ein ausführliches Sicherheitsbriefing, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Am Renntag folgt eine letzte Abstimmung am frühen Morgen.

Die Moto Support Crew hat ihren Ursprung in St. Pölten. Roman Schartner koordinierte zu Beginn die zu Spitzenzeiten aus 70 Fahrerinnen und Fahrern bestehende Gruppe. Heute hat Gerhard Reither die Koordination übernommen. Die Stammmannschaft besteht aus etwa 20 Mitgliedern, die sich über die Jahre zu einer Gemeinschaft entwickelt haben. Sie begleiten jährlich rund 17 Sportveranstaltungen in ganz Österreich. Dazu zählen die ALOHA Triathlon Events in Linz (am 6. Juli), Traun (am 3. August) und Mondseeland (am 6. September) sowie auch die Challenge St. Pölten und dem IRONMAN 70.3 Zell am See. Reither sieht die Gruppe nicht nur als funktionierendes Team, sondern als Freundeskreis mit besonderem Zusammenhalt. „Diese Menschen sind mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen. Es ist eine Gemeinschaft, in der man füreinander da ist und das ist etwas ganz Besonderes.“ Die wachsende Zahl an Veranstaltungen bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Immer schwieriger wird es, geeignete und engagierte Fahrerinnen und Fahrer zu finden. „Wer also Erfahrung auf dem Motorrad hat und Teil eines verlässlichen Teams werden möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu melden“, so Reither.