Mit 2.400 Starterer über das gesamte Wochenende feiert der Trumer Triathlon einen neuen Teilnehmerrekord in insgesamt acht Bewerben. Über die Mitteldistanz und im neuen Aquabike Bewerb wurden zusätzlich die Österreichischen (Staats-) Meisterschaften ausgetragen. Rund 500 Helferer machten dieses einzigartige Triathlon Festival möglich.

Daniela Kleiser siegt mit Streckenrekord

Die aus Deutschland stammende Triathletin Daniela Kleiser (Pro Team Hotel Jakob) gewinnt mit neuem Streckenrekord von 4:15:17 Stunden die Mitteldistanz. Auf Rang zwei läuft die Oberösterreicherin Anna Pabinger (TriTeam Wels) und verteidigt somit ihren Staatsmeisterschaftstitel. “Ich hatte gestern noch Probleme mit dem Rad und wusste nicht, ob ich heute an den Start gehen kann. Umso glücklicher bin ich nun über die erfolgreiche Titelverteidigung” so Pabinger

Dritte wird die Schweizerin Leana Bissig (Pro Team Hotel Jakob). Bei den Staatsmeisterschaften geht Rang 2 an Hanna Rössler (Team GDT) vor Gabriele Obmann (SKINFIT Racing Team).

Rafael Lukatsch gewinnt die Staatsmeisterschaft

Bei den Herren siegt Rafael Lukatsch (Eliterunners EC) der sich mit einem starken Lauf den obersten Stockerlplatz sichert. “Es war die beste Leistung, die ich in der bisherigen Saison erbracht habe und ich freue mich unglaublich überden Gesamtieg beim Trumer Triathlon und den Staatsmeisterschaften” so Lukatsch

Platz zwei belegt der Salzburger Philip Pertl (SKINFIT Racing Tri Team) der aktuell häufig zwischen Sprintdistanz und Mitteldistanz wechselt. “Ich hatte etwas Probleme mit der Hitze und konnte gegen Rafael im Laufen nicht mithalten. Ichbin sehr zufrieden mit meinem zweiten Platz” sagt Pertl.

Rang drei in der Gesamtwertung belegt der deutsche Alexander Richter (Team Memmert). Bei der zweitgleich ausgetragenen Staatsmeisterschaft vervollständigt Sebastian Aschenbrenner (Three Giants) das Podium.

Kolberger und Strolz gewinnen Österreichische Aquabikemeisterschaft

Im erstmals ausgetragenen Aquabike Bewerb, 1,9km Schwimmen und 88,5km Radfahren, gewinnt Corina Kolberger vor Petra Autengruber (beide SV Gallneukirchen). Rang drei geht an Andrea Jurek. Bei den Herren holt sich Philipp Strolz(Sportverein Orthozentrum Wien) den Meistertitel vor Ronald Hotter (TRI TEAM Hallein) und Werner Torau (ASKÖ SwimBikeRun Enns). Der Gesamtsieg im Aquabike geht an den Deutschen Frank Erk (RC Vorwärts Speyer).

Zepuntke dominiert Triathlon Wochenende, Hehenwarter gewinnt Sprint Triathlon

Der Sieger der Mitteldistanz von 2022, Ruben Zepunkte, startete im Trumer Triple und holte sich zusätzlich den Gesamtsieg im Seecrossing (Freitag) und im Sprint Triathlon (Samstag). In der abschließenden Mitteldistanz am Sonntag belegte er den vierten Platz in der Gesamtwertung und gewinnt somit das Trumer Triple.

Die Salzburgerin Linda Hehenwarter (Tri-Team Hallein) gewinnt den Sprint Triathlon am Samstag.