Der Österreichische Triathlonverband prüft Staatsmeisterschaftsbewerbungen akribisch und vergibt diese an jene Veranstalter, deren Event-Qualität hoch ist und dessen Termin in den Zeitplan des ÖTRV passt. Über die Sprintdistanz wurden die Staatsmeisterschaften an den Thiersee Triathlon vergeben, mit der für viele überraschenden Auflage, einen anderen Termin für den Event zu finden.

Nun liegt die Terminwahl leider nicht ausschließlich in der Hoheit der Veranstalter. Grundstücksbesitzer, Behörden, Eigentümer und der persönliche Zeitplan fließen in den Termin ein – eine Verschiebung für viele Veranstalter nicht so leicht möglich. Zumal wir das “Glück” haben, Triathlons an den schönsten Seen Österreichs austragen zu dürfen – die allerdings im Sommer zum Teil auch sehr überlaufen sind. Weshalb der Tourismus hier ein großes Wort mitspricht.

Dem Team rund um den Thiersee Triathlon ist es leider nicht gelungen, einen alternativen Termin zu finden, weshalb die Austragung der Staatsmeisterschaft zurückgegeben werden musste. Es ist davon auszugehen, dass der Thiersee Triathlon 2025 bei der Austragung der Staatsmeisterschaften über die Sprintdistanz den Zuschlag erhalten wird.

Der Österreichische Triathlon ist daher erneut auf der Suche nach einem Veranstalter für die Österreichischen Staatsmeisterschaften über die Sprintdistanz. Ein weiterer möglicher Kandidat ist der Ausee Triathlon in Blindenmarkt, der in der jüngsten Vergangenheit bereits die Staatsmeisterschaften über die Sprintdistanz erfolgreich ausgetragen hat.