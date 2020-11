Die besten Triathlon Filme für das Rollentraining

Du bist auf der Suche nach Triathlon-Videos für deine nächsten Trainingseinheiten auf der Rolle? Oder brauchst du Motivation für die nächste Saison? Wir haben ein paar Triathlon Videodokumentationen für euch zusammengestellt.

Mit ganzer Kraft

Mit ganzer Kraft ist ein Spielfilm, der auf einer wahren Geschichte basiert. Der Vater kämpft mit der Behinderung seines Sohnes. Während der sportliche Vater ein normales Leben führen möchte, entfernt er sich immer mehr von seinem Sohn, der auf Grund seiner Behinderung nicht die Hobbys seines Vaters ausüben kann. Eines Tages setzt sich der Junge in den Kopf, gemeinsam mit seinem Vater einen Triathlon zu absolvieren. Das ändert die Beziehung der beiden nachhaltig.

Der Film basiert auf der Geschichte von Dick Hoyt und seinem Sohn, der an Infantiler Zerebralparese leidet. Gemeinsam bewältigten sie über 200 Triathlons und 8 Langdistanzen.

Mit Amazon Prime kann die Dokumentation kostenlos gesehen werden. Link zur Dokumentation hier.

Chasing the Lion

Während dieser Kurzfilm nur 17 Minuten lang ist, dokumentiert er Lionel Sanders ‘”Aufstieg von Drogenmissbrauch und psychischen Erkrankungen zu einem der besten aufstrebenden Langstrecken-Triathleten der Welt”.

IM Kona – Dirk Bockel

The Last Mile

Der Film wurde im Jahr 2018 veröffentlicht. The Last Mile ist eine Dokumentation über vier Athleten und ihre Reise zur ITU-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2017 in Penticton.

We Are Triathletes

2018 erschien der Film “We Are Triathletes” und folgt sechs Triathleten aus vier Ländern, die sich auf die Challenge Roth vorbereiten und starten. Der Film folgt der dreifachen IRONMAN World Championship Siegerin Mirinda Carfrae, ihrem australischen Landsmann Luke McKenzie, dem Paralympianer Rudy Garcia-Tolson und den Age Group-Athleten Qi Dang aus China, Bessy Leszczynski aus San Diego und dem Rennleiter der Challenge Roth, Felix Walchshoefer. Mit deutschen Untertiteln.

Mit Amazon Prime kann die Dokumentation kostenlos gesehen werden. Link zur Dokumentation hier.

Mark Allen vs. Dave Scott: IRONMAN Hawaii

Das Duell von Mark Allen und Dave Scott beim Ironman Hawaii im Jahr 1989 ist legendär. Neue Dokumentation aus dem Jahr 2005 über die beiden Ausnahmeathleten.

Tim Don – The Man with the Halo

Diese knapp 30 Minuten lange Dokumentation des Emmy-preisgekrönten Regisseurs Andrew Hinton erzählt von Tim Dons erstaunlichem Comeback nach einem schrecklichen Fahrradunfall wenige Tage vor der Ironman-Weltmeisterschaft 2017.

Rennen bis zum Rausch

Extremsport als Massenbewegung: Extremer Ausdauersport ist zum Massenphänomen geworden. In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der in der Deutschen Triathlon Union registrierten Aktiven verdoppelt. Viele Leute steigern sich oft sehr in den Sport hinein – weit über das gesunde Maß hinaus. In dieser Dokumentation werden drei unterschiedliche Sportler am Weg zu ihrem Ziel begleitet: Dem Triathlon

100 Meter

100 Meter, veröffentlicht im Jahr 2016, ist ein spanischer Film (mit englischen Untertiteln), der von der wahren Geschichte von Ramón Arroyo inspiriert ist. Ramón – ein Vater und ein Ehemann – hatte Schwierigkeiten mit Aufgaben, die früher einfach waren. Ein Arztbesuch ergab, dass er Multiple Sklerose (MS) hat, eine Erkrankung des Zentralnervensystems. Obwohl die MS-Symptome von Person zu Person unterschiedlich sind, war eines der Symptome von Ramon eine beeinträchtigte Gehfähigkeit. Und gepaart mit diesen schwächenden Symptomen eine zum Scheitern verurteilte Prognose: Schließlich würde er nicht in der Lage sein, 100 Meter zu laufen.

Ramón war entschlossen, sich den Chancen zu widersetzen, und entschied sich für einen Langstrecken-Triathlon. Sein Trainer? Sein mürrischer Schwiegervater mit unkonventionellen Trainingsmethoden.

Und die große Frage ist: Beendet Ramón seinen Triathlon? Obwohl man die Antwort nachschlagen könnte, ist dieser inspirierende Triathlon-Film seine Zeit wert.

Der ganze Film kann auf Netflix gesehen werden.

The Journey

Was braucht es, um zu schwimmen, Fahrrad zu fahren und zu laufen? Und das ganze 140,6 Meilen? Dies ist die Geschichte eines durchschnittlichen Athleten, der große Dinge vollbringen möchte. In diesem kurzen, inspirierenden Film von 13 Minuten ändert er seinen Lebensstil vom Couch Potato zum Triathlet.

Chasing Ten

Triathlon ist eine Sportart, die Ausdauer und Engagement erfordert, um erfolgreich zu sein. Adam ist ein Amateur-Triathlet, der versucht, die 10-Stunden-Marke in seinem erst zweiten Triathlon über die Langdistanz zu unterbieten.. Dieser Dokumentarfilm zeigt seinen Weg und folgt seinen Herausforderungen.

Heart: Flatline to Finish Line

Dieser Dokumentarfilm ist die mitreissende Geschichte von sechs Menschen mit Herzbeschwerden, die trainieren, um einen Triathlon über die Langdistanz in Arizona zu absolvieren. Der Regisseur und Produzent David Watkins überlebte eine Operation, um eine fehlerhafte Herzklappe zu reparieren. Er trifft viele Menschen mit ähnlichen Geschichten und beschließt, Ironheart zu gründen, eine Gruppe von Überlebenden von Herzkrankheiten, die ihr Leben durch Triathlon verändern.

Mit Amazon Prime kann die Dokumentation kostenlos gesehen werden.

Die Droge Triathlon

Triathlon ist wie eine Sucht – Schwimmen, Radfahren und Laufen bis zur Erschöpfung, am Wochenende stand Deutschlands größter Triathlon im bayerischen Roth auf dem Programm.

The Challenge: My Iron Man Dad

Im Juni 2015 absolvierte Alex Smith einen Triathlon über die Langdistanz, die als die härteste Herausforderung an einem Tag gilt. Smith trägt dabei seinen 40 kg schweren behinderten Sohn den ganzen weiten Weg. Eine epische Leistung für seinen Sohn, der an einer tödlichen Muskelschwundkrankheit stirbt: Duchenne-Muskeldystrophie.