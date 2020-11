VIDEO: Chris Nikic absolviert als erster Mensch mit Down Syndrom einen IRONMAN

Heute überquerte Chris Nikic die Ziellinie beim IRONMAN® Florida in Panama City Beach 2020 um 16:46:09 Uhr und schrieb Geschichte. Als erste Person mit Down-Syndrom absolvierte er einen IRONMAN über die volle Distanz

Chris Nikic, ein 21-jähriger Abiturient, Hauptredner und Special Olympics Florida-Athlet aus Maitland, Florida, war entschlossen, ein IRONMAN zu werden und die Hindernisse der Trisomie 21 zu überwinden, um zu beweisen, dass alles möglich ist. Mit der Unterstützung seiner Familie und Freunde sowie dem Coaching und der Anleitung von Dan Grieb schrieb Chris Geschichte und zeigte, was für Menschen auf der ganzen Welt möglich ist.

Chris begann seine IRONMAN-Reise kurz vor 5:52 Uhr MESZ und fuhr zum Golf von Mexiko vor dem Pier Park von Panama City Beach, um in zwei Runden um den Russell-Fields Pier zu schwimmen. Voller Begeisterung verließ er das Wasser, und absolvierte die 3,8 Kilometer Schwimmen in 1:54:39. Danach machte er sich auf den 180 Kilometer-Rad-Kurs. Trotz anhaltender Feuerameisenbisse, während eines Verpflegungsstopps und einiger Schnittwunden an seinem Bein, die von einem Fahrradunfall verursacht wurden, fuhr Chris fort und absolvierte den Fahrradkurs in 8:12:37. Chris begann die letzte Disziplin und finishte den Marathonlauf in 6:18:48 Stunden.

„Für Chris war dieses Rennen mehr als nur eine Ziellinie und eine Feier des Sieges. IRONMAN hat als Plattform gedient, um seinem Ziel, ein Leben in Inklusion, Normalität und Führung zu führen, einen Schritt näher zu kommen. Es geht darum, anderen Kindern und Familien, die mit ähnlichen Hindernissen konfrontiert sind, ein Vorbild zu sein und zu beweisen, dass kein Traum oder Ziel zu hoch ist “, sagte Nik Nikic, Vater von Chris.