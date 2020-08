ITU World Triathlon Series in Hamburg 2020 bestätigt

Die Profi-Rennen des HAMBURG WASSER World Triathlon werden in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie nicht wie aus den Vorjahren gewohnt in der Hamburger Innenstadt, sondern unter kontrollierten Bedingungen im Stadtpark des Hamburger Stadtteils Winterhude stattfinden. Ein beeindruckendes Feld von männlichen und weiblichen Elite-Athleten wird am Samstagnachmittag, dem 5. September, die Bühne der Eliterennen der ITU World Triathlon Series über eine Sprintdistanz erobern, während am Sonntagnachmittag, dem 6. September, die Mixed Relay World Championships mit 22 Teams ausgetragen werden, die alle den Weltmeistertitel anstreben (genauer Zeitplan unter diesem Link).

Die Veranstaltung ist das erste Rennen im World Triathlon-Kalender seit Beginn der Pandemie, bei dem die besten Elite-Triathleten der Welt in Hamburg antreten werden, darunter die amtierenden Weltmeister Katie Zaferes (USA) und Vicent Luis (FRA) sowie der zweifache Olympia-Medaillengewinner Jonathan Brownlee (GBR) oder ehemalige Weltmeister wie Mario Mola (ESP), Flora Duffy (BER) und Vicky Holland (GBR). Laura Lindemann und Jonas Schomburg werden bei ihrer Rückkehr in den Wettkampf eine starke deutsche Mannschaft ins Feld führen.

Mit Blick auf die Krone der Mixed Relay World Championships 2020 werden am Sonntag 22 Teams im Stadtpark an den Start gehen, wobei der amtierende Titelverteidiger Frankreich auf den Titel-Hattrick hofft, aber auch viele andere starke Teams wie die USA, Großbritannien oder Deutschland unter denjenigen sein werden, die um einen Platz auf dem Podium kämpfen werden.

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender berichten am Samstag mit einer Zusammenfassung des Herren-Eliterennens und live vom Damen Elite-Rennen (17:30 – 19:05 Uhr auf ARD) und am Sonntag live von den Mixed Relay World Championships (14:00 – 15:00 Uhr auf ZDF). Ein Livestream aller drei Rennen wird außerdem unter triathlonlive.tv zu finden sein.

Während die Jedermann-Rennen des HAMBURG WASSER World Triathlon die geltenden bundesweiten Hygieneregelungen und die notwendige Kontaktverfolgung aufgrund ihrer vielen tausend Zuschauern in der Hamburger Innenstadt nicht hätten gewährleisten können, werden die Profi-Rennen unter Zuschauerausschluss und Einhaltung eines eigens für diese Veranstaltung entwickelten Hygienekonzepts durchgeführt.

Dieses Konzept basiert auf den COVID-19-Richtlinien der IRONMAN Group, gemäß der industriellen Standards für Sportgroßveranstaltungen unter freiem Himmel, sowie Standards und Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Global Medical Advisory Board der IRONMAN Group. Außerdem liegen diesem Konzept die Richtlinien der Internationalen Triathlon Union (ITU), sowie der Deutschen Triathlon Union (DTU) zu Grunde, welche die Voraussetzung der Zulassung von Athleten und Trainern zu den Wettkämpfen regeln.

Das Hygienekonzept besteht prinzipiell aus den folgenden fünf Maßnahmenkategorien, welche eine sichere Durchführung der Veranstaltung ermöglichen sollen:

Fortbildung – Fortbildende Maßnahmen für Teilnehmer, Helfer und Veranstaltungspersonal

– Fortbildende Maßnahmen für Teilnehmer, Helfer und Veranstaltungspersonal Abstands und Hygieneregeln – Maßnahmen für Teilnehmer sowie Veranstaltungspersonal und Helfer zum bestmöglichen Sicherstellen der Abstandsregeln sowie dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz in allen Veranstaltungsbereichen

– Maßnahmen für Teilnehmer sowie Veranstaltungspersonal und Helfer zum bestmöglichen Sicherstellen der Abstandsregeln sowie dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz in allen Veranstaltungsbereichen Kontaktverringerung – Verringerung der Kontaktpunkte zwischen allen Beteiligten der Veranstaltung ohne die Gefährdung sicherheitsrelevanter Aspekte der Veranstaltung

– Verringerung der Kontaktpunkte zwischen allen Beteiligten der Veranstaltung ohne die Gefährdung sicherheitsrelevanter Aspekte der Veranstaltung Selbstversorgung der Athleten – Minimierung der Unterstützung der Athleten, sowie darüber hinaus eine Forcierung des Verhaltenskodex der individuellen Sportler

– Minimierung der Unterstützung der Athleten, sowie darüber hinaus eine Forcierung des Verhaltenskodex der individuellen Sportler Kontrolle – Verbesserte und erweiterte Kontrollmöglichkeiten an neuralgischen Punkten um die Sicherstellung der hygienischen Maßnahmen sowie Einhaltung der Abstandsregeln und die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu gewährleisten

Veranstaltungschef Oliver Schiek erklärt dazu: „Zusammen mit dem World Triathlon Team, der Deutschen Triathlon Union und den lokalen Behörden haben wir in den vergangenen Wochen hart daran gearbeitet, ein entsprechendes Konzept auf die Beine zu stellen, unter dessen Berücksichtigung eine sichere und verantwortungsvolle Veranstaltung der Profi-Rennen des HAMBURG WASSER World Triathlon möglich ist. Wir wollen damit auch ein klar positives Zeichen an die Triathlon-Welt senden und sind ungemein froh, dass es auch in diesem Jahr ein Kräftemessen der Triathlon-Weltelite in Hamburg geben wird – gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen. Denn was macht Ausdauersport aus, wenn nicht Durchhaltevermögen und Disziplin?”

„Ich freue mich, dass auch 2020 die Weltelite im Triathlon in Hamburg an den Start gehen kann“, sagt Hamburgs Sportsenator Andy Grote. „Nach Beachvolleyball am Olympiastützpunkt und dem bevorstehenden Tennis-ATP-Turnier am Rothenbaum steht somit bereits das nächste Spitzenturnier in der Active City auf dem Programm. Gerade angesichts der schmerzhaften Entscheidung, die großen Straßensportevents auf das kommende Jahr zu verschieben, ist das Event ein kleiner Trost für alle Sportfans, die den Wettkampf live aus dem Stadtpark an den Bildschirmen verfolgen können. Im nächsten Jahr ist dann hoffentlich wieder ganz Hamburg am Start!“

„Durch gemeinsame Anstrengungen ist es uns gelungen, dass noch im September nationale und internationale Elite-Triathlet*innen in Hamburg-Nord an den Start gehen können. Die Mehrzahl hochklassiger Sportwettbewerbe musste in diesem Jahr abgesagt werden; umso mehr freue ich mich, dass wir zumindest eine Lösung für den HAMBURG WASSER World Triathlon gefunden haben. Mit dem Stadtpark verfügen wir über eine Fläche, auf der wir alle Triathlon-Disziplinen unter den aktuellen Richtlinien der Covid19-Eindämmungsverordnung ausrichten können. Unser Hauptaugenmerk bei der Vorbereitung lag darauf, die Einschränkungen für die Besucher*innen des Stadtparks sowie für den Park selbst auf ein Minimum zu reduzieren. Wir freuen uns auf einen spannenden und sicheren Wettkampf im Herzen Hamburg-Nords“, so Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz.

„Man kann nicht ohne weiteres beschreiben, wie glücklich wir sind, den World Triathlon-Kalender in Hamburg wieder aufzunehmen”, sagt World Triathlon- und IOC-Mitglied Marisol Casado. “Die Triathlon-Familie, wie die ganze Welt, hat während dieser Pandemie viel gelitten, und es ist so wichtig und sinnvoll für uns, beim HAMBURG WASSER World Triathlon wieder auf dem blauen Teppich zu stehen. Ich möchte dem LOC, den Hamburger Behörden, der Deutschen Triathlon Union und allen Mitarbeitern für ihre harte Arbeit danken, die sie geleistet haben, um sicherzustellen, dass wir diese Veranstaltung für alle Athleten sicher organisieren können. Und ein großes Dankeschön an alle Athleten, die am Wettkampf teilnehmen, dafür, dass sie während der Pandemie und dem Lockdown weiter trainiert und positiv reagiert haben und nach Hamburg kommen werden, um den Wettkampf wieder aufzunehmen”, sagt sie.

DTU Präsident Martin Engelhardt sagt: „Das ist ein wichtiges Zeichen für Triathlondeutschland und den olympischen Triathlon weltweit versehen mit der Botschaft: die Faszination Triathlon erwacht auf höchstem Niveau wieder zum Leben, wenn auch noch unter besonderen Bedingungen. Es freut mich vor allem für die Athletinnen und Athleten, die als Berufssportler täglich hart für die Erhaltung ihres sportlichen Niveaus arbeiten, dass sie nun endlich die Möglichkeit erhalten, international auf dem höchsten Niveau gegeneinander anzutreten. Unser Dank gilt den Organisatoren, die das Rennen unter diesen außergewöhnlichen Umständen auf die Beine stellen, der Stadt Hamburg, die damit unter Beweis stellt, wie sehr der Sport und besonderes der Triathlon in der ActiveCity Hamburg verankert ist und den öffentlich-rechtlichen Sendern, die in gewohnter Weise live von den Rennen berichten werden. Das Event in Hamburg mit der Mixed-Team WM stellt für den Triathlonweltverband das wichtigste Rennen 2020 dar. Hamburg und Deutschland beweisen mit der Austragung unter schwierigen Coronabedingungen ihre Zuverlässigkeit.“