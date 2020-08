Obertrum trägt Österreichische Staatsmeisterschaft 2021 über die Mitteldistanz aus

Die Österreichischen Staatsmeisterschaften 2021 über die Mitteldistanz werden erneut in Obertrum ausgetragen. Wie die Veranstalter anlässlich des Erfolges des Trumer Triathlon @home 2020 berichten, erhielt der Trumer Triathlon den Zuschlag für die Saison 2021.

648 TeilnehmerInnen beim Trumer Triathlon 2020@home!

Eine überwältigende Resonanz hat das adaptierte Veranstaltungskonzept für den Trumer Triathlon 2020 gefunden. Über einen Zeitraum von 31 Tagen war der Zielkorridor in Obertrum am See für den ganz persönlichen Triathlon aufgebaut. Insgesamt haben sich 648 Personen für den #trumertriathlonathome registriert und auch erfolgreich daran teilgenommen.

Sprintdistanz ist die beliebteste Distanz!

Mit insgesamt 169 TeilnehmerInnen ist die Sprintdistanz die eindeutig beliebteste Distanz. An zweiter Stelle folgt der Funtriathlon mit 113 Nennungen und knapp dahinter mit 91 Finishern die Kurzdistanz.

„Beachtenswert ist, dass immerhin elf Personen am Trumer Triple teilgenommen haben, also drei Bewerbe mit Seecrossing, Sprintdistanz und Mitteldistanz!“, freut sich OK-Chef Sepp Gruber über den Erfolg der Veranstaltung trotz der geänderten Rahmenbedingungen.