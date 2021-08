Nachdem sich die Gerüchte in den letzten Tagen verdichteten, und die lokale Presse es bereits schrieb, ist es nun fix: Die IRONMAN World Championship 2021 findet am 5. Februar 2022 statt.

IRONMAN gab heute gemeinsam mit lokalen Vertretern von Hawaii bekannt, dass die IRONMAN Weltmeisterschaft 2021 aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie auf die Insel Hawaii von ihrem ursprünglich geplanten 9. Oktober 2021 verschoben wurde. Der neue Renntermin ist der 5. Februar 2022. Wie schon 1982 erwarten wir auch im Jahr 2022 (Februar und Oktober) zwei Austragungen der IRONMAN-Weltmeisterschaft.

Die Pandemie hat die hawaiianische Bevölkerung nicht nur durch tödliche Fälle von COVID stark beeinflusst, sondern auch die lokale Wirtschaft aufgrund begrenzter Tourismusmöglichkeiten erheblich beeinträchtigt. Da die Auswirkungen der Pandemie in der Heimatgemeinde Kailua Kona zu spüren waren, wurde im Juli 2020 zusammen mit der IRONMAN Foundation eine gezielte Initiative namens Kahiau Together ins Leben gerufen, um Einheimische zu unterstützen, die unter den Folgen der Pandemie und Hunger litten. Bis zum Jahresende wird die Initiative Kahiau Together 25 lokale Veranstaltungen veranstaltet haben, bei denen über 132.000 Mahlzeiten durch die Verteilung von Lebensmittelpaketen mit frischem Protein, Obst, Gemüse und Stärke aus der Region serviert werden. Zusätzliche Zuschüsse in Höhe von 30.000 US-Dollar von der IRONMAN Foundation wurden gemeinnützigen Organisationen zur Verfügung gestellt, die ihre Gemeinden ernähren.