Challenge Family informiert heute über die aktuellen Einreise- und Quarantäne Beschränkungen zur Challenge Samorin und zu The Championship.

Aktueller Stand zur Einreise in die Slowakei

Athleten, die vollständig geimpft sind und die letzte Dosis mindestens 14 Tage vor ihrer Ankunft in der Slowakei erhalten haben, müssen nicht in Quarantäne. Sie müssen jedoch Formular vor der Einreise ein Dokument der slowakischen Regierung ausfüllen und einen Impfnachweis mitbringen. Alle anderen Athleten müssen in Quarantäne. Challenge Family arbeitet allerdings daran, die Einreisebeschränkungen für Teilnehmer der Challenge Samorin zu lockern.

Das Ziel der Verantwortlichen ist es, dass auch ein negativer PCR Test eine Einreise ermöglichen soll. Diesbezüglich wird es in den nächsten Wochen weitere Informationen geben, spätestens jedoch 10 Tage vor der Challenge Samorin.

“Wir wissen, dass dies der Planung ein zusätzliches Element der Unsicherheit hinzufügt, aber alle Athleten können versichert sein, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um den Athleten in diesen schwierigen Zeiten bei The Championship zu helfen. Die oben genannten Einschränkungen gelten auch für Mitarbeiter der Challenge Family,” erklären Tomas Vrzak und Melisa Kubalcova vom lokalen Veranstalterteam.