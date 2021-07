Deutschlands Olympia- und Dreifach-Ironman-Sieger Jan Frodeno und sein derzeit wohl härtester Rivale Lionel Sanders (Kanada) liefern sich im Allgäu ein privates Mann-gegen-Mann-Duell über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Außer den beiden Langdistanz-Schwergewichten wird kein weiterer Athlet auf der Strecke sein. Frodeno: „Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen ohne Ablenkung ist das, worum es im Sport geht.“ Einzig ein Wettkampfrichter wird die Einhaltung des Reglements beobachten.

Der Weltrekord soll fallen

Jan Frodeno verfolgt mit dem privaten Duell ein Ziel: Der Weltrekord von 7:35:39 Stunden soll fallen, den Jan Frodeno 2016 selbst bei der Challenge Roth aufgestellt hatte.

Der Tri Battle ist nach zahlreichen Absagen das nächste große Triathlon-Highlight im heurigen Jahr. In wie weit es zu einem Duell mit Sanders kommen wird, der am Weg zur IRONMAN World Championship auch noch seine Qualifikation lösen muss, wird sich am Sonntag zeigen. Frodeno wird erstmals Einblicke in alle Live-Daten (Herzfrequenz, Wattwerte, Geschwindigkeiten) gewähren – seine Fans so daran teilhaben lassen, wie gut oder schlecht es ihm gerade im Rennen geht. Hobby-Athleten können über die Plattform „Zwift“ virtuell von zu Hause mitradeln und dem Tempo der beiden Folgen.

Neue Dimensionen auch bei der Übertragung: Die beiden Athleten werden unter anderem von zwei Helikoptern und mehreren Drohnen begleitet. Trainer, Familien und weitere Sport-Stars werden live in die Sendung zugeschaltet. Social-Media-Kommentare der Fans werden auf einer LED-Leinwand auf den Folge-Fahrzeugen der Athleten eingeblendet.

Die Strecke: Alles für den Weltrekord

Das Allgäu gilt als Wiege des deutschen Triathlon-Sports. Der Startschuss fällt um 9 Uhr in Bühl bei Immenstadt. Geschwommen werden vier Runden im großen Alpsee. Anstelle von 90 Grad Kurven schwimmen die beiden Athleten Kurven, um nicht abbremsen zu müssen. Für die Radstrecke werden Teile der Bundesstraße B19 komplett gesperrt. Ein weiteres Highlight ist die Canyon Radwende als Steilkurve. Das 75 m lange Holz-Bauwerk, welches die Athleten mit 40 – 50 km/h unter die Räder nehmen, wurde extra für den ZWIFT Tri Battle Royale angefertigt und besteht aus 19.000 Schrauben, 10,5 Kubikmetern Holz, 300 Stunden Bauzeit und wird 4,5m hoch sein.

Der Marathon besteht aus vier Runden vor der Gipfel-Kulisse der Alpen.

Frodeno: „Das Allgäu war für mich immer ein glücklicher Ort. Ich bin zuvor schon an meinem Geburtstag hier gefahren und sehr dankbar für die Hilfe, die sie uns bereits geleistet wurde, um diese Veranstaltung zu ermöglichen. Ich habe höchsten Respekt vor Lionel – und die Idee, gegen ihn anzutreten, motiviert mich, jeden Tag aufzustehen und mich weiter zu verbessern.“

Sanders hatte 2016 in Arizona mit 7:44:29 Stunden die bisher schnellste Zeit bei einem offiziellen Ironman-Rennen hingelegt, gilt als der aufsteigende Star. Er sagt: „Dieses Event ist eine Lebens-Chance. Ich glaube nicht, dass jemand so viel Erfahrung im Mann-gegen-Mann-Duell hat wie ich. Meine größte Stärke gegen den besten Athleten der Welt zeigen zu dürfen, ist eine Gelegenheit, die ich nicht verpassen darf. Ein Sieg gegen Jan wäre wahrscheinlich der Höhepunkt meiner gesamten Karriere.“

Tri Battle live verfolgen

Von den ersten Minuten des Renntages bis zum Zieleinlauf kann das Spektakel kostenlos verfolgt werden. Auf der Webseite des Events werden Paul Kaye und Helle Frederiksen auf Englisch moderieren. Der Bayrische Rundfunk und Bild.de übertragen mit deutscher Moderation.