Novum in der Geschichte von IRONMAN. In den letzten Tagen haben vermehrt IRONMAN AWA Gold Athleten (All World Athlete) eine Einladung zur IRONMAN World Championship 2021 in St. George Utah bekommen, die sich nicht sportlich für die World Championship qualifiziert hatten.

2022 “wird ein großartiges Jahr, mit vielen ‘Premieren’ und großartigen Gelegenheiten”, versichert die E-Mail von IRONMAN. “Eine dieser Gelegenheiten möchten wir dir gerne anbieten. Da du 2021 ein Gold World Athlete warst, laden wir dich ein, einen Platz anzunehmen um dich sich uns bei den Ironman World Championships 2021, präsentiert von der Utah Sports Commission, am 7. Mai 2022 anzuschließen.”

Wie erwartet, hat Ironman nicht vor, die freien Plätze in St. George zu verschenken, sondern hat beschlossen, sie jedem Gold-Athleten zum Kauf anzubieten, der bereit ist, die Anmeldegebühr von 1.050 Euro zu zahlen.

Aus Österreich steht derzeit nur ein Athlet in der Startliste für die IRONMAN World Championship 2021 in Utah.