Die Start- und Ergebnislisten des Trans Vorarlberg Triathlon konnten sich sehen lassen. Zahlreiche Weltklasse Athleten, wie auch Breitensportler aus über 20 Nationen waren mit von der Partie. Es war ein sehr besonderes Format was den „Trans“ auszeichnete.

Der Schwimmstart in Bregenz am Bodensee, die herausfordernde, wunderschöne Radstrecke durch den Bregenzerwald bis nach Lech, sowie der abschließende Trailrun inmitten der Arlberger Bergwelt. Für die Aktiven, Fans und Zuschauer sorgte dies sehr oft für Gänsehaut Stimmung bei Sonnenschein, und speziell an den ersten vier Austragungen bei doch recht grausigem Wetter mit Regen und Kälte.

Die vergangenen zwei Jahre waren der Pandemie geschuldet, eine doch sehr große Herausforderung. Die Umsetzung mit vielen Unsicherheiten verbunden. Das OK-Team hat es sich nicht leicht gemacht, ist aber zur Entscheidung gelangt nach zehn Jahren Trans Vorarlberg die Segel zu streichen.

Thomas Kofler, OK-Leiter: „Wir blicken mit Freude und Stolz auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Der Trans Vorarlberg Triathlon war ein besonderes Format und hat viele bis an die Grenzen gefordert. Die After Race Partys der Teilnehmer, zusammen mit den Fans und den Helfern in Lech, ja – auch diese waren legendär. Wenn es uns auch nicht leichtfällt, es ist uns nicht mehr möglich den Trans Vorarlberg Triathlon weiter durchzuführen. Und dennoch konnten wir einen kleinen Teil Vorarlberger Sportgeschichte mitschreiben. Es ist mir in Vertretung des gesamten OK-Teams ein großes Anliegen, mich bei allen Teilnehmern/Teilnehmerinnen, Partnern, Sponsoren, Behörden, Presse, Medien, Helfern und Zuschauern recht herzlich zu bedanken. Ohne diese Unterstützungen wäre eine derartig aufwändige Veranstaltung nie umsetzbar gewesen. Danke für diese tolle Zeit!“