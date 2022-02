Die Pho3nix Foundation gab heute das Datum und den Austragungsort für das Pho3nix Sub7- und Sub8-Projekt bekannt, bei dem Alistair Brownlee, Lucy Charles-Barclay, Kristian Blummenfelt und Nicola Spirig versuchen werden, über die volle Triathlon-Langdistanz sieben Stunden für Männer und acht Stunden für Frauen zu unterbieten.

Der kühne Versuch wird entweder am 5. oder 6. Juni 2022 (wetterabhängig) auf dem Lausitzring in Deutschland stattfinden, einem unglaublichen Rennkomplex und automobilen Testgelände, das von Europas führenden Fahrzeugherstellern, der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft (DTM) und der Superbike-Weltmeisterschaft genutzt wird.

Der Austragungsort wurde nach einer umfassenden weltweiten Suche nach der schnellstmöglichen Strecke ausgewählt, bei der verschiedene Faktoren wie Zeitzone, Klima, Wind, Höhe, Streckenoberfläche und Layout berücksichtigt wurden. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren hat der Veranstalter Mana Sports and Entertainment entschieden, dass der Lausitzring die optimalen Bedingungen für vier der erfolgreichsten und meistdekorierten Athleten im Triathlon bietet, um sich in die Geschichtsbücher einzutragen.

Alistair Brownlee sagte über die Strecke, die helfen wird, das Ziel von Sub7 und Sub8 zu erreichen:

“Der Lausitzring ist auf Rennen und Geschwindigkeit ausgelegt, also ist er der perfekte Ort für uns, um zu versuchen, die mythischen Grenzen von Sub7 und Sub8 zu durchbrechen. Jedes Element des Kurses muss optimale Bedingungen schaffen, damit wir Fortschritte machen können, und eine kontrollierte Umgebung zu haben, um die Ergebnisse zu maximieren und das Risiko zu minimieren, wird entscheidend sein.”

Für Lucy Charles-Barclay werden die warmen Juni-Temperaturen eine entscheidende Rolle spielen: “Für mich ist das Klima wirklich wichtig, da es eine unglaublich schnelle Radstrecke ermöglicht, auf der die meiste Zeit eingespart werden kann. Das ruhige Wasser beim Schwimmen wird auch die Möglichkeit bieten, die Herausforderung auf die bestmögliche Art und Weise zu beginnen – schnell – und das ist es, was ich tun möchte, um nicht nur die Sub8 zu schlagen, sondern auch die aktuelle Zeit der Männer von 7h21m zu erreichen.”

Kristian Blummenfelt schloss sich dem an: “Es wird großartig sein, an einem Ort zu laufen, der für Geschwindigkeit steht und die Kombination aus optimalen Wetterbedingungen und einer schnellen, flachen Strecke bietet.”

Nicola Spirig fügte in Bezug auf die Strecke hinzu: “Man muss die Umgebung kontrollieren können. So ist zum Beispiel eine flache Strecke sehr wichtig, um eine schnelle Zeit zu erreichen – das ultimative Ziel.”

Chris McCormack, CEO von Mana und zweimaliger Ironman-Weltmeister, äußerte sich zu dem Projekt:

“Dies ist ein außergewöhnlicher Versuch, bei dem für unsere Athleten alles stimmen muss. Da ich drei Jahrzehnte lang auf der ganzen Welt Rennen gefahren bin, weiß ich, wie wichtig optimale Bedingungen für schnelle Rennen sind. Bei unserem Versuch geht es um zwei Schlüsselelemente: Geschwindigkeit und Zeit. Der Lausitzring bietet ein unvergleichliches Umfeld für unsere Athleten, um die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit zu sprengen und #DefyTheImpossible zu erreichen.”

Der bahnbrechende Versuch, bei dem die Männer den aktuellen Rekord um bis zu 21 Minuten und die Frauen um knapp über 18 Minuten unterbieten wollen, beginnt mit dem Schwimmen im nahe gelegenen Senftenberger See, einem 1.300 Hektar großen, künstlich angelegten See, der etwa 10 Kilometer vom Lausitzring entfernt liegt. Die Größe des Sees ermöglicht eine geradlinige Punkt-zu-Punkt-Schwimmstrecke, um die Wendezeiten zu minimieren und die Geschwindigkeit zu maximieren. Auf der 3,8 Kilometer langen Strecke müssen die Athleten die durchschnittliche Weltrekordzeit über 1500 Meter erreichen, indem sie alle Minuten 100 Meter schwimmen.

Anschließend wechseln die Athleten auf die Radstrecke. Sie nutzen die vorherrschenden Windverhältnisse auf den schnellen, offenen deutschen Straßen, um dann in das 5,85 km lange Testoval des Lausitzrings einzubiegen. Das Potenzial für signifikante Steigerungen ist auf der 180 Kilometer langen Radstrecke am größten, und die Athleten müssen ein Durchschnittstempo von 45-50 km/h erreichen, das nahe an den Höchstgeschwindigkeiten des UCI-Stundenrekords liegt, wenn sie das Unmögliche schaffen wollen.

Nach dem Schwimmen und der Radstrecke steht den Athleten nun die letzte Hürde bevor – der Marathon. Wo Rennen oft gewonnen oder verloren werden und die Entschlossenheit der Athleten auf die Probe gestellt wird, wird die letzte Etappe des Triathlons ein Test der Belastbarkeit und der Willenskraft sein, um zu sehen, wer Sub7 und Sub8 laufen kann. Um dies zu erreichen, müssen die Athleten die 5 km, die beliebte Laufstrecke in Parks auf der ganzen Welt, im Durchschnitt in 20 Minuten zurücklegen – und das mehr als acht Mal hintereinander.