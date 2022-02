Man bereitet sich wochenlang, monatelang auf einen Wettkampf vor und dann klappt es doch nicht so wie erhofft. Ein Raddefekt oder Magenprobleme, … zwingen einen Athleten zur Aufgabe. All das Training umsonst? “Das Training war auf keinen Fall umsonst, denn die Fitness bleibt erhalten. Lediglich der Wettkampf bleibt eine ungelöste Aufgabe,” so Stefan Leitner von ALOHA SPORT. “Mit unserer Finisher-Garantie wollen wir genau hier ansetzen. Bei der Anmeldung können sich die Athleten für die Finisher-Garantie entscheiden. Mit dieser erhält der Athlet bei vorzeitiger Rennaufgabe einen kostenlosen Startplatz für den gleichen Bewerb im folgenden Jahr.”

Einzige Voraussetzung, um in den Genuß der Finisher-Garantie zu kommen: Die Schwimmstrecke muss vollständig absolviert werden und der Athlet darf nicht disqualifiziert worden sein.

Die ALOHA SPORT Finisher-Garantie kann bei der Anmeldung zum

oder vor dem Start bei der Startnummernausgabe gebucht werden.

“Gemeinsam mit der “Flexi-Option”, bei denen sich die Athleten bis wenige Tage vor dem Start auf das nächste Jahr verschieben können, bieten wir den Athleten die größtmögliche Flexibilität und zugleich Sicherheit bei der Planung ihrer Saison,” freut sich Leitner bereits auf die Triathlon-Saison 2022.