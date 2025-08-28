Die Ironman Pro Series macht am 31. August Halt in Österreich für den Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun. Das Rennen – der letzte Ironman Pro Series Wettkampf vor der Herren-Weltmeisterschaft in Nizza, Frankreich – bietet ein Preisgeld von 50.000 $, vier Qualifikationsplätze (zwei pro Geschlecht) für die 70.3-Weltmeisterschaft 2026 und bis zu 2.500 Punkte für den Ironman Pro Series-Bonus von 1,7 Millionen $, der am Ende des Jahres ausgeschüttet wird.

Die aktuellen Platzierungen in der Serie findest du auf der Ironman Pro Series-Seite. Den kostenlosen Livestream zum Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun kannst du auf Youtube verfolgen.

IRONMAN 70.3 Standard Time

Die Qualifikation für die IRONMAN 70.3 World Championship 2026 erfolgt erstmals in Österreich nach den neuen Performance Kriterien. Wie du deine Finisher-Zeit in die „IRONMAN 70.3 Standard Time“ umrechnen kannst, erfährst du hier.

Wem du beim Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun folgen solltest (und wie)

Es werden über 100 Profis bei dem Rennen in Österreich erwartet – einige als Vorbereitung für die Ironman-Weltmeisterschaften in Nizza und Kona, andere, um Punkte für die Ironman Pro Series zu sammeln. Unter den Namen, die wir besonders beobachten werden:

Kat Matthews (GBR) wird ihre konstant starke Leistung bei der Ironman Pro Series in Österreich fortsetzen. Nachdem sie den Gesamttitel 2024 gewonnen hat, holte Matthews Siege beim Ironman Texas und 70.3 Swansea sowie einen zweiten Platz beim Ironman Hamburg. Mit diesen Podiumsplatzierungen liegt sie derzeit auf dem zweiten Rang in der Serienwertung 2025.

Matthews teilt sich die Strecke mit einem herausragenden weiblichen Profifeld, darunter die Ironman South Africa-Siegerin Anne Reischmann (DEU) und der aufstrebende Long-Course-Star Solveig Lovseth (NOR), die Anfang dieser Saison den Ironman Lake Placid gewonnen hat.

Weitere bemerkenswerte Namen im Frauenrennen: Lisa Perterer (AUT), Lotte Wilms (NLD) und Rebecca Clarke (NZL).

Im Herrenrennen wird Jonas Hoffmann (DEU) versuchen, eine weitere Top-Fünf-Platzierung zu seinen drei bereits in diesem Jahr gesammelten hinzuzufügen.

Cam Wurf (AUS), der derzeit auf dem sechsten Platz in der Ironman Pro Series-Wertung liegt, wird das Rennen auf dem Rad wahrscheinlich ordentlich aufmischen, ebenso wie sein Landsmann Nick Thompson.

Auch die Briten Andrew Horsfall-Turner (GBR) und Cameron Main (GBR) werden mitmischen. Spannend wird der Start von Luis Knabl.

Startliste Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun 2025

WPRO

Kat Matthews

Anne Reischmann

Solveig Løvseth

Lisa Perterer

Laura Jansen

Henrike Guber

Daniela Kleiser

Jenny Jendryschik

Rebecca Clarke

Charlene Clavel

Sara Svensk

Katrine Græsbøll Christensen

Marta Lagownik

Lena Meißner

Daisy Davies

Stephanie Clutterbuck

Nina Derron

Jana Uderstadt

Laura Addie

Luisa Iogna Prat

Leana Bissig

Anastacia Damm Nielsen

Shiva Leisner

Madlen Kappeler

Mathilde Cartier

Anna Pabinger

Mariella Sawyer

Lisa Dornauer

Carolin Meyer

Justine Guerard

Sarah Schonfelder

Lilli Gelmini

Tanja Stroschneider

Tina Christmann

Stephanie Wunderle

Sina Ziegler

Sophia Stueckrad

Courtney Wevers

Mareike Guhl

Alice Fritzsche

Natalie Krause

Anna Trutzschler

Marie Luyckx

Salome De Barthez

Katharina Loidl

MPRO

Dominik Sowieja

Cameron Wurf

Jonas Hoffmann

Fabian Kraft

Dylan Magnien

Nick Thomson

Andrew Horsfall-Turner

Cameron Main

Milosz Sowinski

Antony Costes

Maximilian Sperl

Juan Ignacio Villarruel Curra

Gregor Payet

Chris Leiferman

Jannik Schaufler

Kevin Mcdowell

Simon Viain

Johannes Vogel

Michele Bortolamedi

Rafael Lukatsch

Nils Huckschlag

Lasse Nygaard Priester

Jonathan Wayaffe

Dieter Comhair

Andreas Drietz

Benjamin Zorgnotti

Timo Schaffeld

Vincente Hernandez Cabrera

Michele Sarzilla

Marne Leiss

Neilan Kempmann

Cedric Osterholt

Morgan Rhodes

Robin Hermann

Niklas Ludwig

Cyrill Knechtle

Samuel Bottinger

Herbert Enzinger

Alessandro Vita

Lucas Kocar

Laurin Wehrle

Florin Parfuss

Florian Kandutsch

Nicola Piccinin

Thomas Ott

Fabian Schonke

Alexander Richter

Adrien Britford

Matthew de Vroet

Christian Haas

Matthias Steinwandter

Damien Le Mesnager

Justus Topper

Luis Knabl

Luca Barbagallo

Kürzliche Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun Sieger

2024: Caroline Pohle (DEU), 4:17:24 | Mika Noodt (DEU), 3:46:04

Caroline Pohle (DEU), 4:17:24 | Mika Noodt (DEU), 3:46:04 2023: Daniela Bleymehl (DEU), 4:19:18 | Frederic Funk (DEU), 3:49:56

Daniela Bleymehl (DEU), 4:19:18 | Frederic Funk (DEU), 3:49:56 2022: Emma Pallant-Browne (GBR), 4:21:43 | Frederic Funk (DEU), 3:50:24

Emma Pallant-Browne (GBR), 4:21:43 | Frederic Funk (DEU), 3:50:24 2021: Laura Philipp (DEU), 4:21:49 | Jan Stratmann (DEU), 3:59:42

Laura Philipp (DEU), 4:21:49 | Jan Stratmann (DEU), 3:59:42 2019: Daniela Bleymehl (DEU), 4:23:51 | Thomas Steger (AUT), 3:55:05

Wie du den Livestream des Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun verfolgen kannst

Die Profi-Rennen starten am Sonntag, den 31. August, um 11 Uhr Ortszeit. Der Livestream des Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun ist kostenlos auf Youtube verfügbar. Hier geht es zum Livestream.