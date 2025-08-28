Die Ironman Pro Series macht am 31. August Halt in Österreich für den Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun. Das Rennen – der letzte Ironman Pro Series Wettkampf vor der Herren-Weltmeisterschaft in Nizza, Frankreich – bietet ein Preisgeld von 50.000 $, vier Qualifikationsplätze (zwei pro Geschlecht) für die 70.3-Weltmeisterschaft 2026 und bis zu 2.500 Punkte für den Ironman Pro Series-Bonus von 1,7 Millionen $, der am Ende des Jahres ausgeschüttet wird.
Die aktuellen Platzierungen in der Serie findest du auf der Ironman Pro Series-Seite. Den kostenlosen Livestream zum Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun kannst du auf Youtube verfolgen.
IRONMAN 70.3 Standard Time
Die Qualifikation für die IRONMAN 70.3 World Championship 2026 erfolgt erstmals in Österreich nach den neuen Performance Kriterien. Wie du deine Finisher-Zeit in die „IRONMAN 70.3 Standard Time“ umrechnen kannst, erfährst du hier.
Wem du beim Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun folgen solltest (und wie)
Es werden über 100 Profis bei dem Rennen in Österreich erwartet – einige als Vorbereitung für die Ironman-Weltmeisterschaften in Nizza und Kona, andere, um Punkte für die Ironman Pro Series zu sammeln. Unter den Namen, die wir besonders beobachten werden:
Kat Matthews (GBR) wird ihre konstant starke Leistung bei der Ironman Pro Series in Österreich fortsetzen. Nachdem sie den Gesamttitel 2024 gewonnen hat, holte Matthews Siege beim Ironman Texas und 70.3 Swansea sowie einen zweiten Platz beim Ironman Hamburg. Mit diesen Podiumsplatzierungen liegt sie derzeit auf dem zweiten Rang in der Serienwertung 2025.
Matthews teilt sich die Strecke mit einem herausragenden weiblichen Profifeld, darunter die Ironman South Africa-Siegerin Anne Reischmann (DEU) und der aufstrebende Long-Course-Star Solveig Lovseth (NOR), die Anfang dieser Saison den Ironman Lake Placid gewonnen hat.
Weitere bemerkenswerte Namen im Frauenrennen: Lisa Perterer (AUT), Lotte Wilms (NLD) und Rebecca Clarke (NZL).
Im Herrenrennen wird Jonas Hoffmann (DEU) versuchen, eine weitere Top-Fünf-Platzierung zu seinen drei bereits in diesem Jahr gesammelten hinzuzufügen.
Cam Wurf (AUS), der derzeit auf dem sechsten Platz in der Ironman Pro Series-Wertung liegt, wird das Rennen auf dem Rad wahrscheinlich ordentlich aufmischen, ebenso wie sein Landsmann Nick Thompson.
Auch die Briten Andrew Horsfall-Turner (GBR) und Cameron Main (GBR) werden mitmischen. Spannend wird der Start von Luis Knabl.
Startliste Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun 2025
WPRO
- Kat Matthews
- Anne Reischmann
- Solveig Løvseth
- Lisa Perterer
- Laura Jansen
- Henrike Guber
- Daniela Kleiser
- Jenny Jendryschik
- Rebecca Clarke
- Charlene Clavel
- Sara Svensk
- Katrine Græsbøll Christensen
- Marta Lagownik
- Lena Meißner
- Daisy Davies
- Stephanie Clutterbuck
- Nina Derron
- Jana Uderstadt
- Laura Addie
- Luisa Iogna Prat
- Leana Bissig
- Anastacia Damm Nielsen
- Shiva Leisner
- Madlen Kappeler
- Mathilde Cartier
- Anna Pabinger
- Mariella Sawyer
- Lisa Dornauer
- Carolin Meyer
- Justine Guerard
- Sarah Schonfelder
- Lilli Gelmini
- Tanja Stroschneider
- Tina Christmann
- Stephanie Wunderle
- Sina Ziegler
- Sophia Stueckrad
- Courtney Wevers
- Mareike Guhl
- Alice Fritzsche
- Natalie Krause
- Anna Trutzschler
- Marie Luyckx
- Salome De Barthez
- Katharina Loidl
- Loanne Duvoisin
- Sarah Karollus
- Marie Duvoisin
MPRO
- Dominik Sowieja
- Cameron Wurf
- Jonas Hoffmann
- Fabian Kraft
- Dylan Magnien
- Nick Thomson
- Andrew Horsfall-Turner
- Cameron Main
- Milosz Sowinski
- Antony Costes
- Maximilian Sperl
- Juan Ignacio Villarruel Curra
- Gregor Payet
- Chris Leiferman
- Jannik Schaufler
- Kevin Mcdowell
- Simon Viain
- Johannes Vogel
- Michele Bortolamedi
- Rafael Lukatsch
- Nils Huckschlag
- Lasse Nygaard Priester
- Jonathan Wayaffe
- Dieter Comhair
- Andreas Drietz
- Benjamin Zorgnotti
- Timo Schaffeld
- Vincente Hernandez Cabrera
- Michele Sarzilla
- Marne Leiss
- Neilan Kempmann
- Cedric Osterholt
- Morgan Rhodes
- Robin Hermann
- Niklas Ludwig
- Cyrill Knechtle
- Samuel Bottinger
- Herbert Enzinger
- Alessandro Vita
- Lucas Kocar
- Laurin Wehrle
- Florin Parfuss
- Florian Kandutsch
- Nicola Piccinin
- Thomas Ott
- Fabian Schonke
- Alexander Richter
- Adrien Britford
- Matthew de Vroet
- Christian Haas
- Matthias Steinwandter
- Damien Le Mesnager
- Justus Topper
- Luis Knabl
- Luca Barbagallo
Kürzliche Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun Sieger
- 2024: Caroline Pohle (DEU), 4:17:24 | Mika Noodt (DEU), 3:46:04
- 2023: Daniela Bleymehl (DEU), 4:19:18 | Frederic Funk (DEU), 3:49:56
- 2022: Emma Pallant-Browne (GBR), 4:21:43 | Frederic Funk (DEU), 3:50:24
- 2021: Laura Philipp (DEU), 4:21:49 | Jan Stratmann (DEU), 3:59:42
- 2019: Daniela Bleymehl (DEU), 4:23:51 | Thomas Steger (AUT), 3:55:05
Wie du den Livestream des Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun verfolgen kannst
Die Profi-Rennen starten am Sonntag, den 31. August, um 11 Uhr Ortszeit. Der Livestream des Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun ist kostenlos auf Youtube verfügbar. Hier geht es zum Livestream.