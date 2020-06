Hollaus und Pertl bei Gmunden Triathlon 2020 am Start

Der Triathlon in Gmunden hat Tradition. Zum zweiten Mal unter der Führung von Florian Werner organisiert kommt das Who is Who der Österreichischen Triathlon-Szene nach Gmunden, um bei einem der ersten Triathlon-Bewerbe nach dem Lock Down am Start zu stehen.

Eine ganz starke Abordnung schickt das Skinfit Racing Team mit Lukas Hollaus, Lukas Pertl und Philipp Pertl an den Traunsee. Die Kurzdistanz-Spezialisten treffen dabei auf Langdistanz-Profis wie Paul Ruttmann und Georg Enzenberger.

Auch bei den Damen stehen unter anderem Magdalena Früh und Sylvia Gehnböck auf der Startlinie.

Einzelne Startplätze gibt es noch hier.

Als Vorbereitung auf den Gmunden Triathlon gibt es am 27. und 28. Juni noch die Möglichkeit, beim ALOHA Swim Ausee und ALOHA Run Linz Wettkampfhärte zu erproben.