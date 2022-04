FELT Bicycles hat, anlässlich der Integration in die PIERER E-Bikes GmbH den bedeutendsten Meilenstein in seiner 30-jährigen Geschichte mit einer mutigen, neuen Markenausrichtung und der Veröffentlichung von einem brandneuen, leistungsstarken Zeitfahrrad präsentiert. FELT überzeugt mit seinem obsessive Drang, schnell und innovativ zu sein.

“Das neue Erscheinungsbild von FELT unterstreicht den historischen Fokus der Marke auf Geschwindigkeit und Innovation. Dies fügt sich perfekt in die Vision von PIERER E-Bikes und den erfolgreichen Ansatz unserer Schwestermarken ein. Die Aufwertung der Identität, der Produktentwicklung, des Vertriebs und der Zukunftsstrategie unterstreicht den unermüdlichen Einsatz und die Herangehensweise der PIERER E-Bikes Gruppe in all ihren Unternehmungen. Wir freuen uns sehr, an diesem neuen Abenteuer teilzuhaben”, sagt Florian Burguet, Vice President Global Marketing PIERER E-Bikes GmbH im Gespräch mit Trinews.

FELTs Besessenheit von Geschwindigkeit und Innovation führte zum mittlerweile ikonischen IA-Rennrad, mit dem sechs Jahre in Folge die IRONMAN World Championship bei den Damen in Kona, Hawaii, gewonnen werden konnte und noch immer den Radstreckenrekord auf Kona hält.

All das Wissen und die Erfahrung, die FELT seither gesammelt hat, sind in das brandneue IA 2.0 eingeflossen, den nächsten Schritt in der Evolution der Triathlon-Geschichte. Es ist deutlich aerodynamischer – unglaubliche 4 % schneller – als die vorherige Generation des IA und überzeugte in einem ersten Test mit einem besseres Handling. Das Cockpit besticht mit den größtmöglichen Einstellungsmöglichkeiten der aktuellen Zeitfahrräder. Innovative Aufbewahrungslösungen – einschließlich eines einzigartigen integrierten Gel/Riegel – und Trinksystems runden das Gesamtpaket ab.

“Die Wurzeln von FELT liegen im Triathlon. Die ersten Fahrräder der Marke waren revolutionäre Rennmaschinen, die für eine optimale Passform und Aerodynamik des Fahrers entwickelt wurden. Das IA 2.0 führt dieses Erbe fort und läutet eine neue Ära der aerodynamischen Leistung ein, die darauf ausgerichtet ist, unsere Triathleten zu den schnellsten zu machen, die sie sein können”, sagt Brian Wilson, Felt’s VP of Product Development bei der Präsentation des neuen Zeitfahrrades in Salzburg.

Das IA 2.0 wird ab Ende 2022 erhältlich sein. Bei der IRONMAN World Championship in St. George, Utah werden bereits Daniela Ryf und Braden Curry aus Neuseeland mit den neuen Zeitfahrräder an den Start gehen.