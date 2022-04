Für die Duathlon-Weltmeisterin von 2018, Sandrina Illes (Union St. Pölten Leichtathletik, NÖ), könnte dies der neunte Staatsmeistertitel in dieser Disziplin in Folge sein – der achte auf dieser Distanz. Starke Konkurrenz wird sie unter anderem von Athletinnen aus dem Triathlonlager bekommen. So haben z.B. die amtierende Staatsmeisterin auf der Mittel- und Olympischen Distanz, Simone Kumhofer, oder auch die aus der Leichtathletik kommende 20-jährige Carina Reicht gemeldet (beide OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK).

Bei den Herren wird es der amtierende Staatsmeister, Christoph Pölzgutter (Triathlon Team NÖ West, NÖ) mit keinem geringeren als Tokiostarter Lukas Hollaus (TV Zell/See, S) zu tun bekommen. Hollaus, der seine Elitekarriere mit den Olympischen Spielen im Vorjahr beendet hat, wird national erstmals bei einem Duathlon an Start gehen. Das ihm ein Lauf-Rad-Laufbewerb liegt, hat der 35-Jährige bereits öfters bei Weltcupbewerben (u.a. beim Weltcup 2019 in Kasachstan mit einem 4. Platz) gezeigt, wo das Schwimmen dem kalten Wetter zum Opfer fiel. Ebenfalls gemeldet hat der Duathlon-Staatsmeister von 2018, Andreas Silberbauer (RC Grieskirchen, OÖ).

Der Start der Herren erfolgt um 10:30 Uhr, der der Damen um 11:00 Uhr. Zu absolvieren gilt es 5,2km Laufen (4 Runden), 15,6km Radfahren (1 Runde) und 2,6km Laufen (2 Runden). Am Nachmittag werden die Österreichischen Meisterschaften SCH A / Jugend / Junioren ausgetragen (3,8km/15,6km/1,9km).