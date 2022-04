Spricht man über Einstiegshürden in den Triathlon-Sport, sind sich die Nicht-Triathleten einig: Das Schwimmen. Das Schwimmen stellt für viele Leute die größte Herausforderungen dar und ist hindert Leute an der Anmeldung zu einem Triathlon. “Aber wenn die Leute einmal Triathlon-Luft Schnuppern, ist die Motivation Schwimmen zu lernen höher und der Einstieg in den Triathlon ist geschafft,” ist Stefan Leitner von ALOHA SPORT überzeugt. Ähnlich den Aquabike Bewerben wird das ALOHA SPORT Event Programm um einsteigerfreundliche BikeRun Bewerbe erweitert.

Der erste ALOHA BikeRun Event startet im Rahmen des ALOHA TRI Steyregg am 14. Mai am wunderschönen Badesee Steyregg. Die komplett für den Verkehr gesperrte flache, 20 Kilometer lange Radstrecke ist ideal für schnelle Zeiten. Anschließend geht es für die BikeRun Athleten für zwei Runden zu je 2,5 Kilometer rund um den Steyregger Badesee und in die Donau-Auen.

Die Anmeldung ist ab sofort unter www.alohasportevents.at möglich.