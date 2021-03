Prominente Unterstützung im Kampf um das Wörgler Wave. Wie berichtet, soll dieses geschlossen werden. Neben der Olympia-Teilnehmerin und IRONMAN Siegerin Eva Dollinger hat sich nun ein weiterer prominenter Unterstützer eingeschalten. Der Sieger des Grenzland Triathlon Kirchbichl schaltet sich mit einem offenen Brief ein und unterstützt das Ansuchen der Schwimmer und Triathleten, das Wave nicht ersatzlos zu schließen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Wechner,

Mit Bestürzung habe ich erfahren, dass das Wave Schwimmbad in Wörgl geschlossen werden soll.

Auch ich habe bei meinen Aufenthalten in Kirchbichl, der dort organisierte Triathlon ist einer der ältesten im deutschsprachigen Raum und hat mich und meine Karriere ebenso geprägt wie die vieler anderer Toptriathleten, im Wave trainiert.

Während das in Österreichs Sportwelt omnipräsente Skifahren einen gewaltigen Stellenwert besitzt, kommt das Schwimmen sowieso schon leider oft zu kurz, meist weil es schlichtweg keine Hallenbäder mit Vereinen, Trainern und/oder Wasserzeiten gibt.

Besonders in einer Zeit in der der Staat bereit ist, Milliarden in oftmals mehr als fragwürdige Maßnahmen zur Gesunderhaltung seiner Bevölkerung zu investieren, ist es völlig unverständlich eine erwiesen gesundheitsfördernde Sportart wie den Schwimmsport, sei es den Leistungsbereich, den Breiten- oder Seniorensport oder schlichtweg den Kinderschwimmkurs als Sicherheitsmaßnahme, zu sabotieren.

Darüber hinaus ist es für die Förderung des für das Land Tirol wichtigen Tourismus und der wachsenden Bedeutung von Sommertourismus und Aktivurlaub unverständlich, eine werthaltige Investition aufzugeben.

Mir ist durchaus bewusst, dass – außer den „Spaßthermen“ – Schwimmbäder in keiner Gemeinde profitabel sind.

Selbstverständlich soll man Konzepte entwickeln, Schwimmbäder so verlustarm wie möglich zu betreiben, die Unsitte des deutschen Warmbadetages z.B. abschaffen, eine höhere Auslastung der bestehenden Infrastruktur durch Veranstaltungen gewährleisten etc. aber ein etabliertes, toll ausgestattetes Schwimmbad wie das Wave in einer Tourismus- und Sportregion zu schließen wäre ein Frevel und sicherlich langfristig kein Dienst an der Gemeinde.

Ich bitte Sie daher, diese Pläne zu verwerfen und mit allen Interessenten ein neues Nutzungskonzept zu entwerfen.

Mit freundlichen Grüßen

Faris Al-Sultan

Ironman World Champion