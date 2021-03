Vor über vierzig Jahren, am 25. September 1974 hatten San Diegans Jack Johnstone und Don Shanahan eine verrückte Idee. Sie waren beide Läufer, wollten aber Abwechslung in das Training bringen, indem sie dem Lauf eine weitere Sportart hinzufügten.

“Wir hatten eine Reihe von Veranstaltungen in der Stadt. Zwei waren ziemlich beliebte Run-Swims”, sagte der 72-jährige Shanahan. “Also dachte ich, es würde wirklich Spaß machen, daran noch ein Stück mit dem Fahrrad zu fahren.”

“Jack war Mitglied des (San Diego Track Club), er rief an und wollte einen swim-run machen”, sagte Shanahan. “Sie sagten: ‘Nun, Shanahan hat diese verrückte Idee. Warum sprichst du nicht mit ihm?’ Also hat Jack mich angerufen und wir haben es auf die Schiene gebracht. ”

Sie kombinierten ihre Ideen und veranstalteten am 25. September 1974 in Mission Bay das erste Lauf-, Rad- und Schwimmrennen. Shanahan sagte, sie nannten es den “Triathlon”, weil swim-run Bewerbe bereits als Biathlon bezeichnet wurden.

“Es war nicht gut durchdacht”, sagte er. “Wir haben es einfach gemacht.”

Ausschreibung zum ersten Triathlon

“The First Annual Mission Bay Triathlon, a race consisting of segments of running, bicycle riding, and swimming, will start at the causeway to Fiesta Island at 5:45 P.M. September 25. The event will consist of 6 miles of running (longest continuous stretch, 2.8 miles), 5 miles of bicycle riding (all at once), and 500 yards of swimming (longest continuous stretch, 250 yards). Approximately 2 miles of running will be barefoot on grass and sand. Each participant must bring his own bicycle. Awards will be presented to the first five finishers. For further details contact Don Shanahan (488-4571) or Jack Johnstone (461-4514).”

Die Disziplinen war etwas anders als bei den aktuell bekannten Triathlons. Anstatt mit dem Schwimmen zu beginnen, liefen die 46 Teilnehmer zunächst eine Drei-Meilen-Runde in Richtung SeaWorld und radelten dann zweimal insgesamt fünf Meilen um Fiesta Island.

“Sie kamen von den Fahrrädern in den Sand, zogen die Schuhe aus und rannten ins Wasser”, sagte Shanahan.

Sie schwammen zum Festland, rannten dann barfuß und schwammen wieder die Bucht entlang, dann schwammen sie ein letztes Mal bis zum Eingang der Insel Fiesta. Sie krochen eine steile Erdbank hinauf, um in das Ziel zu kommen.

“Also musstest du über zur Ziellinie kriechen, egal wie gut du warst”, sagte Shanahan.

Einige Teilnehmer brauchten länger als von den Organisatoren erwartet, und es wurde dunkel, als sie mit dem Schwimmen fertig waren. Shanahan sagte, sie hätten ein paar Autos angehalten und die Scheinwerfer eingeschaltet, damit die Athleten die Strecken sehen könnten. Die meisten Teilnehmer waren keine erfahrenen Schwimmer, daher rekrutierte Johnstone seinen 13-jährigen Sohn, um auf seinem Surfbrett zu paddeln und als Rettungsschwimmer zu fungieren. Seine Frau Betty Johnstone, jetzt 75, war an diesem Tag ebenfalls dort.

“Ich war für das Aufpassen auf die Schuhe verantwortlich, also ging ich zu dem Ort, an dem sie ihren Lauf beendet hatten, und das Schwimmen starteten. Alle warfen ihre Schuhe einfach auf einen Haufen”, sagte Betty Johnstone. “Ich habe all diese verschwitzten Schuhe genommen und sie in große Müllsäcke gesteckt und bin zurück zur Ziellinie gefahren und habe sie einfach auf einen Haufen geworfen.”

Hier nimmt die Geschichte eine traurige Wendung. Jack Johnstone, jetzt 79, hat Alzheimer und lebt im betreuten Wohnen. Betty Johnstone sieht ihn jeden Tag, sagte aber, er erinnere sich nicht immer daran, den ersten Triathlon veranstaltet zu haben. “Er redet nicht mehr allzu viel, deshalb bin ich mir nicht sicher, an wie viel er sich erinnert oder wie viel er weiß”, sagte sie.

Sie erinnert sich, als ihr Mann ihr zum ersten Mal von der Triathlon-Idee erzählte.

“Ich dachte, es wäre eine verrückte Idee”, sagte sie. “Und er hätte nie gedacht, dass sich dies so entwickeln würde. Er dachte, es wäre ein einmaliges lustiges Ereignis.” Stattdessen verbreitete sich die Idee. Weitere Rennen tauchten auf und ihre Popularität wuchs. Der Triathlon wurde im Jahr 2000 zu einer olympischen Sportart.

Aber Teilnehmer der ersten Austragung, darunter Tom Rothhaar, jetzt 72, sagten, sie wüssten damals nicht, wie groß der Sport werden würde.

“Im Laufe der Jahre, als sich der Triathlon weiterentwickelte, erinnerte ich mich vage im Hinterkopf daran, dass ich der erste gewesen war, aber es war keine große Sache für mich”, sagte Rothhaar. “Du gehst jetzt zu einem Triathlon und siehst dir diese hochtechnologischen, sehr teuren Fahrräder an”, sagte er. “Die meisten von uns, die an diesem Rennen teilgenommen haben, haben gerade ihre Beachcruiser herausgezogen oder was auch immer wir finden konnten.”

Die Ausrüstung ist schicker und die Teilnahme an Rennen kann jetzt 1000 US-Dollar oder mehr kosten, anstatt der 1 US-Dollar, die Shanahan und Johnstone verlangten. Aber unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten treten gegeneinander an, und Shanahan ist froh, dass er dazu beigetragen hat, etwas zu schaffen, das Bewegung fördert.

“Die Leute haben gesagt: ‘Warum hast du es nicht als Marke eingetragen?’ Es ist mir nicht einmal in den Sinn gekommen “, sagte er. “Es gab Veranstaltungen, bei denen es sich um Run-Bikes handelte, die sich nicht etabliert haben, Sie hatten Run-Swim-Bewerbe, die sich nicht etabliert haben, und Triathlon hat sich etabliert. Wir haben es also nicht erwartet, und ehrlich gesagt bin ich glücklich darüber. Ich bin aufgeregt, dass es so war. Aber dass ich kein Geld damit verdient habe, ist für mich keine so große Sache. ”

Das Original Interview als Video gibt es hier.