Vor einigen Wochen erlebte Zell am See – Kaprun ein Triathlonspektakel beim IRONMAN 70.3! Die besten Profiathletinnen und -athleten auf der Mitteldistanz lieferten sich ein hartes Rennen, welches der Titelverteidiger Frederic Funk aus Deutschland für sich entscheiden konnte.

Der Termin für das kommende Jahr steht bereits fest: es ist der 1. September 2024. Die Athletinnen und Athleten werden sich 1,9 Kilometer im kristallklaren Wasser des Zeller Sees durch das kühle Nass kämpfen, gefolgt von einem anspruchsvollen 90-Kilometer-Radrennen durch die malerische alpine Landschaft. Den krönenden Abschluss bildet ein Halbmarathon mit 21 Kilometern, der die Sportler durch die Innenstadt von Zell am See und entlang des Wassers an die berühmte Finishline führt.

Das Gelingen eines solchen Großereignisses wäre ohne die Hilfe von engagierten Freiwilligen und einer beeindruckenden Infrastruktur nicht möglich. Über 1500 freiwillige Helferinnen und Helfer stellen sicher, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestmöglich unterstützt werden. Rund 5000 Absperrgitter, 50 Kilometer Absperrband und 600 Pylonen tragen dazu bei, die Sicherheit und Organisation auf höchstem Niveau zu gewährleisten.

Der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun hat sich zu einem Must-Do-Event für Triathletinnen und -athleten aus aller Welt entwickelt.

Die Anmeldung für dieses unvergessliche Event ist ab Mittwoch 27. September um 14:00 Uhr geöffnet! Weitere Informationen zur Anmeldung und dem Rennen gibt auf der offiziellen Website des IRONMAN 70.3 Zell am See: https://www.ironman.com/im703-zell-am-see