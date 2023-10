Mit einer starken Leistung beim Schwimmen und auf dem Rad holt Therese Feuersinger mit Platz 17 heute in Tanger (MAR) ihr bestes Weltcupergebnis. Bei den Herren schaffte Martin Demuth im am stärksten besetzten Weltcupfeld in dieser Saison den Sprung unter die Top 25.

Guter Schritt nach vorne

Therese Feuersinger zeigte heute beim Weltcup in Tanger (MAR) abermals groß auf. Vor allem beim Schwimmen, wo sie gemeinsam mit der Französin Gautier im mit 58 Damen besetzten Bewerb vorne aus dem Wasser stieg, aber auch am Rad, wo sie in der drei- bzw. ab der dritten Runde vierköpfigen Führungsgruppe einen guten Vorsprung auf die Verfolgerinnen herausfahren konnte. Mit dem 17. Platz lief die Tirolerin, nach dem 10. Platz in Hamburg 2020 in der hochkarätigeren WM-Serie, nun auch im Weltcup erstmals in die Top 20.

Demuth auf Platz 25

Bei den Herren war es heute Martin Demuth, der es nach dem Schwimmen mit seiner Radgruppe auf der zweiten von vier Runden schaffte die Führenden zu stellen. In der über 20-köpfigen Gruppe leistete der Niederösterreicher immer wieder Führungsarbeit und sorgte für hohes Tempo. Während der Salzburger Philip Pertl leider nach einem Sturz den Bewerb frühzeitig aufgeben musste, kam es im am stärksten besetzten Weltcup der Saison zu einer Laufentscheidung. Demuth erreichte nach zuletzt zwei Top 20-Weltcupergebnissen diesmal den soliden 25. Platz. Der Oberösterreicher Peter Luftensteiner sammelte bei seinem Weltcupdebüt viele Erfahrungen. Er landete auf dem 51. Platz.

Ergebnis Weltcup Tanger (MAR), Herren

1. Pierre Le Corre (FRA), 53:55min

2. David Cantero Del Campo (ESP) 54:08min

3. Vetle Bergsvik Thorn (NOR), 54:18min

25. Martin Demuth (1. SVG Hohe Wand, NÖ), 55:50min

51. Peter Luftensteiner (), 59:28min

DNF Philip Pertl (TRI TEAM Hallein, S)

Ergebnis Weltcup Tanger (MAR), Damen

1. Lisa Tertsch (GER), 58:46min

2. Noelia Juan (ESP), 58:58min

3. Tilda Mansson (SWE), 59:02min

17. Therese Feuersinger (X-Tri-Kufstein, T), 1:00:13h

44. Sara Vilic (3athlon Kärnten, K), 1:04:35h