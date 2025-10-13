Close Menu
    Die Ergebnisse der Österreicherinnen bei der IRONMAN World Championship 2025

    Stefan Leitner
    Stefan Leitner | trinews.at
    Neben der strahlenden fünftplatzierten Lisa Perterer zeigten auch Österreichs Damen bei der IRONMAN World Championship 2025 auf Hawaii auf. Allen voran Hannah Rössler aus Niederösterreich, die in 9h 56min 4sec den Sieg in ihrer Altersklasse F18-24 feiern durfte.

    Name Age Group Startnummer Zeit AK-Platz
    RÖSSLER HANNAH F18-24 1458 09:56:04 1. Platz
    KLEITER ALEXEJA F25-29 1337 10:02:54 5. Platz
    KELLER CAROLINA F25-29 1426 10:27:21 14. Platz
    ACHTIG VICTORIA F30-34 756 10:43:46 32. Platz
    STERZENBACH THERESA F30-34 774 10:47:16 37. Platz
    GURSCHLER MARIE-THERES F25-29 1447 10:47:49 23. Platz
    WINDISCHBAUER THERESA F25-29 1502 10:54:51 15. Platz
    SOHM TABEA F30-34 625 11:07:35 62. Platz
    WEISSINGER-LUSENBERGER ANITA F55-59 522 11:26:16 4. Platz
    TERZIC ILDIKO F40-44 843 12:06:07 119. Platz
    NEUREITER CLAUDIA F25-29 1371 12:11:51 71. Platz
    PAUER STEFANIE F30-34 707 12:13:18 144. Platz
    HATZL STELLA JULIA F40-44 869 12:21:20 133. Platz
    BLUTSCH KATHARINA F35-39 220 12:24:21 144. Platz
    BARTL BETTINA F50-54 1307 12:40:09 83. Platz
    PAUER GABRIELE F60-64 373 13:01:29 20. Platz
    FISCHER MANUELA F50-54 1180 15:15:45 188. Platz
