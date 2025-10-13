Die Ergebnisse der Österreicherinnen bei der IRONMAN World Championship 2025

|Name
|Age Group
|Startnummer
|Zeit
|AK-Platz
|RÖSSLER HANNAH
|F18-24
|1458
|09:56:04
|1. Platz
|KLEITER ALEXEJA
|F25-29
|1337
|10:02:54
|5. Platz
|KELLER CAROLINA
|F25-29
|1426
|10:27:21
|14. Platz
|ACHTIG VICTORIA
|F30-34
|756
|10:43:46
|32. Platz
|STERZENBACH THERESA
|F30-34
|774
|10:47:16
|37. Platz
|GURSCHLER MARIE-THERES
|F25-29
|1447
|10:47:49
|23. Platz
|WINDISCHBAUER THERESA
|F25-29
|1502
|10:54:51
|15. Platz
|SOHM TABEA
|F30-34
|625
|11:07:35
|62. Platz
|WEISSINGER-LUSENBERGER ANITA
|F55-59
|522
|11:26:16
|4. Platz
|TERZIC ILDIKO
|F40-44
|843
|12:06:07
|119. Platz
|NEUREITER CLAUDIA
|F25-29
|1371
|12:11:51
|71. Platz
|PAUER STEFANIE
|F30-34
|707
|12:13:18
|144. Platz
|HATZL STELLA JULIA
|F40-44
|869
|12:21:20
|133. Platz
|BLUTSCH KATHARINA
|F35-39
|220
|12:24:21
|144. Platz
|BARTL BETTINA
|F50-54
|1307
|12:40:09
|83. Platz
|PAUER GABRIELE
|F60-64
|373
|13:01:29
|20. Platz
|FISCHER MANUELA
|F50-54
|1180
|15:15:45
|188. Platz
