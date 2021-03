In den letzten Monaten hat das Team von CHALLENGEFAMILY THECHAMPIONSHIP alles getan, um die Veranstaltung zum ursprünglichen Datum (23. Mai) zu ermöglichen. Aufgrund der noch bestehenden COVID19-Maßnahmen und den damit verbundenen Reisebeschränkungen, wurde die Veranstaltung auf den 29. August verschoben. Diese Entscheidung wurde nach eingehender Konsultation aller Beteiligten getroffen.

“Wir bedauern, diese Nachricht überbringen zu müssen, möchten unseren Athleten aber die Klarheit geben, die sie verdienen. Natürlich hätten wir dieses Flaggschiff-Event gerne mit allen Athleten, Volunteers und Zuschauern im Mai genossen, aber das scheint leider unmöglich zu sein. Jeder soll sicher nach Samorin reisen können, aber wir wollen auch die Sicherheit an unserem Rennort gewährleisten. Deshalb treffen wir jetzt die schwierige Entscheidung, die Veranstaltung auf den 29. August zu verschieben “, sagte Rennleiterin Melisa Kubalcová.

CHALLENGEFAMILY THECHAMPIONSHIP und seine Nebenveranstaltungen werden nun am selben Wochenende wie der Collins Cup stattfinden, der ebenfalls am Vortag, am 28. August stattfindet.

Registrierte Athleten, die bereits für CHALLENGEFAMILY THECHAMPIONSHIP qualifiziert sind, werden automatisch kostenlos auf das Wochenende vom 27. August – 29. August 2021 übertragen. Athleten, die an diesem neuen Renntag nicht in der Lage oder nicht bereit sind, am Rennen teilzunehmen, erhalten eine Rückerstattung ihrer Anmeldegebühr von siebzig Prozent. Dies gilt auch für bereits verschobene Anmeldungen ab 2019.