Am kommenden Wochenende finden in Andorra die Weltmeisterschaften im Wintertriathlon (WITRI) statt. In Sant Julià de Lòria auf rund 900 m Seehöhe wird mit Romana Slavinec, Carina Wasle und Robert Gehbauer ein österreichisches Trio in der Elite an den Start gehen.

Das aber nur, sofern es die frühlingshaften Temperaturen zulassen. Denn während in weiten Teilen Österreichs der Winter nochmals Einzug hielt, kämpfen die Veranstalter in Andorra um die weiße Pracht. Eine Entscheidung über die Austragung wird daher erst kurzfristig vor Wettkampfbeginn fallen. Das österreichische Team ist bereits per Autoanreise gut angekommen, für alles gerüstet und bereit für die Rennen. Unter strengen COVID-Präventionsmaßnahmen, die bereits im Vorfeld und während des gesamten Events gelten, soll der Startschuss für die 23. Wintertriathlon-WM um 08:00 Uhr für die Damen und um 10:00 Uhr für die Herren in den Pyrenäen fallen.

Nach WM-Bronze in den Jahren 2016, 2018 und 2019 ist für Romana Slavinec, die 10-fache WITRI-Staatsmeisterin, ein Podiumsplatz erneut das erklärte Ziel. Keine leichte Aufgabe im mit den dominierenden russischen Athletinnen und der WITRI-Weltcupsiegerin von Asiago 2021, Sandra Mairhofer (ITA), stark besetzten Teilnehmerfeld. Wie es sich anfühlt Gold, Silber oder Bronze bei einer WITRI-WM zu gewinnen weiß die zweite österreichische Starterin, Carina Walse. Die 6-fache WITRI-Staatsmeisterin konnte ihren Medaillensatz in dieser Disziplin bereits in den Jahren 2008 und 2009 komplettieren. Bei den Herren wird aus österreichischer Sicht der amtierende Staatsmeister, Robert Gehbauer, ins Rennen gehen und um 12:05 Uhr wird Katja Krenn bei den Juniorinnen starten. Abgeschlossen wird die Weltmeisterschaft am Sonntag mit dem Teambewerb.

Österreichische Profi Athleten am Start

Damen

Romana Slavinec (Topsport Asics Gaal, STMK)

Carina Wasle (Wave Tri-Team TS Wörgl, T)

Herren

Robert Gehbauer (HSV Triathlon Kärnten, K)

Juniorinnen

Katja Krenn (FC-Donald Lauf- und Tri-Team St. Ruprecht/Raab, STMK)