Positive Neuigkeiten für alle Triathleten und Freunde der Challenge Walchsee! Die CHALLENGEKAISERWINKL-WALCHSEE wird wie geplant von 24.-27. Juni 2021 stattfinden. Auch die Nachwuchsathleten bekommen ihren Bewerb. “Es freut uns aber ganz besonders, dass wir unseren NachwuchsathletInnen die Junior Challenge ermöglichen können,” so Ilona Klingler vom Veranstalterteam.

Dabei hat natürlich die Sicherheit aller Beteiligten oberste Priorität. Ein umfassendes Präventionskonzept, entwickelt gemeinsam mit Experten, Ministerien und dem österreichischen Triathlon Verband, soll eine sichere und reibungslose Durchführung gewährleisten.

Nach einem Jahr beinahe ohne Triathlonveranstaltungen ist die Vorfreude in diesem Jahr umso größer. Nach CHALLENGEGRAN CANARIA und CHALLENGERICCIONE sowie CHALLENGESTPÖLTEN Ende Mai reiht sich nun auch die CHALLENGEKAISERWINKL-WALCHSEE in die Reihe der CHALLENGEFAMILY-Rennen 2021 ein. Endlich wieder an der Startlinie stehen und richtiges Renn-Feeling spüren – darauf haben sich nicht nur zahlreiche Athleten gefreut, sondern auch die Veranstalter: „Wir freuen uns sehr, dass das Rennen nach einem Jahr Pause in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Alle aktuellen Zeichen stehen auf „Start“. Als Outdoor-Veranstaltung und Dank der Lockerungen sind wir hier sehr positiv.“

Europameisterschaften bei der CHALLENGEKAISERWINKL-WALCHSEE

Die CHALLENGEKAISERWINKL-WALCHSEE stellt in diesem Jahr ein besonderes Highlight im Triathlon-Veranstaltungskalender dar. Das Rennen in Tirol ist nämlich Austragungsort der Europameisterschaften in drei verschiedenen Disziplinen. Während die Aquathlon-Europameisterschaften 2021 am 24. Juni stattfinden, stehen am 27. Juni die Mitteldistanz Europameisterschaften 2021 und die Aquabike-Europameisterschaften 2021 am Programm. Spektakuläre Rennen und internationalen Teilnehmer, eine wunderschöne Umgebung und die gute Erreichbarkeit der Location versprechen abwechslungsreiche und spannende Renntage um den europäischen Titel.

Umfassendes Präventionskonzept für Sicherheit aller Beteiligten

Die Sicherheit steht an oberster Stelle. Sollte diese gefährdet sein, werden die Veranstalter rasch handeln und Maßnahmen ergreifen.

„In diesem Jahr ist vieles anders. Dennoch freuen wir uns sehr, dass die Athleten in diesem Jahr endlich wieder in Walchsee an den Start gehen können. Die Sicherheit aller Beteiligten ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Deshalb arbeiten wir bereits seit Monaten mit Experten des Ministeriums, Fachverbands und Landesverbands zusammen, damit wir für unsere Athleten ein tolles und vor allem sicheres Rennen garantieren können“, sagt Renndirektorin Ilona Klingler.

Es gibt ein umfassendes Präventionskonzept: Das Start- Zielgelände wird abgesperrt. Der Zutritt ist nur für Athleten plus eine Begleitperson möglich. Beide müssen negativ getestet sein. Side Events wie die Kaiserschmarrn-Party können leider nicht stattfinden. Auch die Verpflegung direkt im Zielgelände entfällt. Dennoch ist mit einem Verpflegungspaket „to go“ für eine optimale Stärkung der AthletInnen nach dem Finish gesorgt.