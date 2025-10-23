Challenge Family führt Studentenrabatte ein

Sehr gerne, hier ist die Übersetzung des Textes ins Deutsche (DU-Form) für einen Trinews-Artikel:

Challenge Family führt exklusive Studentenpreise ein

Die weltweit führende Triathlon-Serie, Challenge Family, gab heute die Einführung von exklusiven Studentenpreisenbekannt. Diese bieten 25 % Rabatt auf ausgewählte individuelle Rennstarts und sollen den Sport für junge Erwachsene im Alter von 17 bis 23 Jahren zugänglicher machen.

Das neue Studentenrabattprogramm zielt darauf ab, Einstiegshürden für junge Leute mit Interesse am Triathlon zu senken. Es unterstützt damit die nächste Generation von Athlet:innen dabei, ihre Leidenschaft für den Ausdauersport zu entdecken. Mit dieser Initiative setzt Challenge Family seine Mission fort, die Triathlon-Teilnahme integrativer und global zugänglicher zu gestalten.

„Wir möchten mehr junge Menschen dazu ermutigen, die einzigartige Energie und Gemeinschaft der Challenge Family Rennen zu erleben“, sagte Jort Vlam, CEO von Challenge Family. „Diese Generation zeichnet sich durch ihr Engagement für Bewegung aus – nicht nur, um fit zu bleiben, sondern auch für ihre mentale Gesundheit und soziale Verbindung. Indem wir Studentenpreise anbieten, investieren wir in die Zukunft des Sports. Wir helfen aufstrebenden Athlet:innen, ihre ersten Schritte an der Startlinie zu machen und wer weiß, vielleicht inspirieren wir dadurch sogar die Champions von morgen.“

Der 25 % Studentenrabatt gilt für ausgewählte Challenge Family Rennen auf der ganzen Welt für Einzelstarts über die Mittel- und Langdistanz. Um dich zu qualifizieren, musst du zum Zeitpunkt der Veranstaltung zwischen 17 und 23 Jahre alt sein und bei der Anmeldung einen entsprechenden Studentennachweis vorlegen.

Schaffung eines Weges für junge Athlet:innen

Challenge Family ist sich bewusst, dass jüngere Athlet:innen bei der Teilnahme an Ausdauerveranstaltungen oft mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert sind, da diese aufgrund ihrer Länge und Komplexität tendenziell höhere Startgebühren haben. Diese Initiative bietet eine spürbare Möglichkeit, den Long-Course-Triathlon erschwinglicher zu machen – egal ob für erfahrene junge Wettkämpfer:innen oder Newcomer, die gespannt auf ihr erstes Rennen sind.

„Unser Sport lebt von Gemeinschaft, Vielfalt und gemeinsamen Erfahrungen“, fuhr Jort Vlam fort. „Indem wir mehr junge Menschen in diese Gemeinschaft aufnehmen, steigern wir nicht nur die Teilnehmerzahl, sondern stärken das Herzstück des Triathlonsports.“

So erhältst du den Studentenrabatt

Teilnahmeberechtigte Athlet:innen können den 25 % Rabatt direkt bei der Registrierung über die Websites der jeweiligen Rennen geltend machen. Eine vollständige Liste der Rennen findest du auf der offiziellen Challenge Family Website unter www.challengefamily.com. Die Verfügbarkeit kann je nach Veranstaltung variieren und der Studentenrabatt gilt nicht für The Championship und den DATEV Challenge Roth.

Für die Challenge St. Pölten und Challenge Walchsee sind aktuell noch Studententickets zum Preis von 232 Euro erhältlich.