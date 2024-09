Das ZDF überträgt die Ironman World Championship in Nizza live und in voller Länge. Am Sonntag, den 22. September 2024, startet der Livestream bereits um 7:00 Uhr. Ab 14:10 Uhr schaltet das ZDF für rund zweieinhalb Stunden auf seinem linearen TV Programm nach Nizza, um die spannenden Finalrunden live im TV zu zeigen.

Wer kommentiert? Marc Windgassen übernimmt den Kommentar, unterstützt von Nicole Leder. Lena Kesting moderiert die Sendung und erhält fachkundige Unterstützung von der Mixed-Relay Olympiasiegerin Laura Lindemann.

Wann starten die Profis? Die Profifrauen starten um 7:15 Uhr in die anspruchsvolle Strecke. Gegen 16:00 Uhr wird erwartet, dass die neue Ironman-Weltmeisterin die Ziellinie überquert. Als Referenz: Beim Ironman France 2024 benötigte die Siegerin Lucy Charles Barclay 9:03:22 Stunden.

Wo kann ich zuschauen? Neben dem ZDF kannst du die Ironman World Championship auch im offiziellen Ironman Livestream auf YouTube und Facebook verfolgen.