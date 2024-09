Weltuntergang? Warten wir einmal ab, wie das Wetter sich tatsächlich entwickelt. Am kommenden Wochenende finden mit dem Linz Triathlon unf Südkärnten Triathlon zwei grosse Saison-Abschluss Triathlon Events statt.

Beide Veranstalter sind gut gestimmt. „Die Vorbereitungen laufen. Der grosse Regen blieb gestern aus,“ so Marco Auprich vom Südkärnten Triathlon. Nachmeldungen sind in Kärnten noch für beide Tage möglich.

Der Linz-Triathlon am 15. Oktober wird ebenfalls stattfinden! Auch wenn viele Regenmengen in der Region gerade an den Tagen davor gemeldet werden, halten die Organisatoren von TriRun an der Traditionsveranstaltung fest. Aus gutem Grund, denn Regen und Kälte sind für einen Triathleten ein oft gewohntes Umfeld, egal ob Training oder Wettkampf. Und mit etwas Glück ist am Sonntag, dem Race Day, das gröbste längst vorbei.

Es stehen warme Getränke im Ziel zur Verfügung, Wärmefolien und ein Indoor-Bereich für die Siegerehrung im Restaurant am Pleschinger See. Durch das Regenwetter wird auch vorort etwas improvisiert und alles auf befestigten Untergrund verlegt im Zielbereich. So soll ein möglichst angenehmes Rennen für die Teilnehmer gewährleistet werden.

Eine Absage kann höchstens von Behörden oder der Feuerwehr erfolgen, was aber wie auch sonst unter dem Jahr nicht vorhersehbar ist bei einer Freiluftveranstaltung. Die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer und des Veranstalterteams hat jedoch immer Vorrang.