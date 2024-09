Unter extrem heißen Bedingungen wurden heute im Rahmen des 37. Austria Triathlons in Podersdorf die Langdistanz-Staatsmeisterschaften ausgetragen. Während bei den Herren Georg Enzenberger seinen Titel (mit einem kleinen Wermutstropfen) verteidigen konnte, kürte sich Eva Berger erstmals bei den Damen zur Staatsmeisterin.

Titelverteidigung durch Enzenberger

Bei 26,5° C Wassertemperatur fiel um 07:00 Uhr heute der Startschuss für die letzte Staatsmeisterschaft in diesem Jahr. Bis zwei Kilometer vor dem Ziel konnte der Oberösterreicher Georg Enzenberger das Rennen bei den Herren dominieren. Ein Reifendefekt bei rund der Hälfte der Radstrecke kostete ihm einige Minuten, in Führung liegend ging er aber auf den abschließend Marathon. Nach 40km dann der rennentscheidende Moment um den Gesamtsieg: Der Tscheche Jan Oppolzer konnte seinen Rückstand von rund neun Minuten auf den ersten beiden Disziplinen aufholen und den Oberösterreicher noch abfangen. Enzenberger konnte nichts mehr entgegensetzen und musste Oppolzer ziehen lassen. Mit Rang zwei konnte Enzenberger aber seinen Titel auf der Langdistanz verteidigen.

„Aktuell bin ich leider noch nicht ganz happy. Meine Leistung war jetzt nicht so schlecht, aber wenn du zwei Kilometer vor dem Ziel den Sieg hergeben musst, und nichts mehr entgegensetzen kannst, dann ist das deprimierend. Alles in allem freue ich mich aber, dass ich meinen Staatsmeistertitel verteidigen konnte“, so Enzenberger im Ziel.

Ergebnis ÖSTM Austria Triathlon Podersdorf, Herren

Langdistanz (3,8km Schwimmen, 180km Radfahren, 42km Laufen

1. Georg Enzenberger (FH OÖ Sports Team, OÖ), 8:19:07

2. Mathias Schenk (Sportverein trispoat, K), 8:56:34

3. Dominik Weigl (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), 09:08.25

Premierentitel für Berger

Mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg konnte Eva Berger heute ihren ersten Staatsmeistertitel feiern. In allen drei Disziplinen führte heute kein Weg an ihr vorbei, auch wenn sie mit den heißen Bedingungen sehr zu kämpfen hatte: „Es ist jeden Meter gefühlt wärmer geworden. Bei den Labestationen war es voll schwierig noch etwas Kühles zu bekommen, Der Veranstalter hat alles unternommen, aber es war echt heiß. Ich habe es zum Glück voll gut durchziehen können und habe jetzt meinen ersten Staatsmeistertitel erkämpfen können“, freut sich Berger im Ziel

Ergebnis ÖSTM Austria Triathlon Podersdorf, Damen

Langdistanz (3,8km Schwimmen, 180km Radfahren, 42km Laufen

1. Eva Berger (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), 09:15:59

2. Sabrina Exenberger (Triathlonverein Kitzbühel, T), 9:56:55

3. Tatjana Fiedler (dertriathlon.com Fürstenfeld, STMK), 10:43:13